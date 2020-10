Ockelbo ordnade höstläger för orienterarna

Ungdomar i åldern 11-18 år fanns på plats vid Åbyggeby Landsbygdscenter, 5 km nordväst om centrala Ockelbo. Cirka 40 ungdomar från ett antal klubbar i Mellansverige utnyttjade höstlovet till fin teknikträning. Ett pass avgjordes i den tuffa terrängen vid Gammelfäbodarna etta annat på den nyritade kartan vid Lappåsen (nordöst om Mörtebo).

Ena av dagarna genomfördes en sprint i centrala Ockelbo samt även Ban-OL i Åmot. En kväll stod Natt-sprint på programmet. Lägret avslutades med stafett vid Åbyggeby LBC. Totalt genomfördes det åtta olika aktiviteter med orienteringsinslag. Ockelbo OK har verkligen lyckats med att ordna ett häftigt läger för ungdomarna och Mattias Eklund har gjort ett jättejobb med banläggning och även andra sysslor runt lägret. Ledarna fördelade sig på dessa klubbar: Ockelbo OK, Nyköpings OK, OK Österåker, OK Hammaren och Gävle OK.

Läsartext/Karl Olof Borg