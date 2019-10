Omfattande insatser av Rotary i Kenya

I samband med Rotarys distriktskonferens i Gävle i helgen informerades om verksamheten som bygger på oavlönade insatser av utsända läkare och tandläkare till hjälpbehövande på den kenyanska landsbygden, till byar på knappt ofarbara vägar och stigar. De mest behövande är kvinnor och barn. Ofta saknas tillgång till rent vatten och latriner. Informationsbehovet om sanitets- och hälsofrågor är stort.

Hjälpverksamheten finansieras av bidrag från landets Rotary- och Inner Wheel-klubbar. De båda Rotary-klubbarna i Sandviken har tillsammans med Inner Wheel Sandviken nyligen samlat in 40 000 kronor till Rotary Doctors.

Nu försöker Rotary Doctors hjälpa de mest utsatta i ett isolerat område som heter North Pokot i Kenya. Befolkningen utgörs här av boskapsskötare och deras familjer. Det råder stor brist på det mesta och behoven är skriande. För att kunna nå fram med de livsviktiga sjuk- och hälsovårdsinsatserna krävs fordon som kan ta sig dit eftersom vägarna är nästan obefintliga. Det krävs en specialbyggd jeep. Om alla Rotary-klubbar i landet ställer upp med 1 000 kronor var är det problemet löst.