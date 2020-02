Önskekonsert, Mora Träsk, Utställning - Det händer söndag 1 mars

GÄVLE

Arrangemang

”Evergreen, en hyllning till Barbra Streisand” är en intim konsert där Malena Tuvung tolkar en av vår tids största artister. Malena har en klang och nerv i sitt artistiska uttryck som gör att man transporteras in världsstjärnans låtskatt på ett sätt som ingen annan svensk artist har lyckats med. Låt dig förföras av sånger som Memory, Somewhere, People,och många fler. En unik konsertupplevelse! Gävle Teater. Kl 15.00 – 16.10. Pris ordinarie: 295/255 kr. Läs mer på www.gavleteater.se

Önskekonsert. Under tidigare veckor har önskemål om musik lämnats in. Nu framför Trefaldighetskören med gäster önskemusiken. Marcus Edgar, musikalisk ledning. Heliga Trefaldighets kyrka kl 16:00.

Sagostund på Romani. Sandra Bajrami läser boken Camping och kurragömma på Romani arli. För dig mellan 3-7 år. Vi bjuder på fika. Stadsbiblioteket, Narnia kl 13.

Äventyrshuset Alborgen kl 10-16.

Utställning

Galleri K med Ann Larsson Dahlin som visar akvarellmåleri. Utställningen pågår till 15/2-1/3. Öppet lördag och söndag 12-15. Tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

Joanna Lombard. Primära och sekundära sätt att äta på. Primära och sekundära sätt att äta på bjuder in oss till en vindlande undersökning av mänskligt beteende. Konstnären Joanna Lombard delar upp beteenden i primära och sekundära. Till det primära kopplas grundläggande handlingssätt; det som krävs för människans såväl som djurets överlevnad, t ex att äta, sova och yttra sexualitet. Det är handlingar som upprätthåller människans mest basala funktioner och därför varit sig lika genom tid och rum. Konsthallen har öppet: tis-sön 12-16.

SANDVIKEN

Arrangemang

Mora Träsk. Kom och sjung och lek med Mora Träsk till klassiker som Tigerjakt, Fader Abraham och Klappa Händerna. Galet svettig och rolig underhållning utlovas. Entré: 100 kr. Kl. 15.30 - 16.15, Musikverket, Kulturcentrum.

Utställning

The Night Has a Thousand Eyes. En utställning skapad av elever i åk.8 inspirerad av boken Oktober är den kallaste månaden. Utställningen är en del av Kulturlöftets litteraturprojekt 2020. Fri entré. 20/2-15/3. Tillgången/Kulturcentrum Sandviken.

GYSINGE

Arrangemang

Sportlovsskoj i naturum Färnebofjärden, Gysinge. Varje dag måndag 17/2 - söndag 1/3, kl. 11-15. Fri entré och samtliga aktiviteter är gratis! Djurolympiad Är du stark som en myra? Kan du hoppa lika långt som en groda? Är du listig som en räv? Pyssel Gör djur av papper. Tipspromenad ”Djurens bon”. Barn- och vuxenfrågor.

HOFORS

Arrangemang

Bio - Min pappa Marianne (Sv.tal). Kl. 18:00. Pris: 100 kr. Åldersgräns: Barntillåten. Folkets Hus och Park Hofors.

Haif – Stugan öppen mellan Kl 11.00 – 15.00. Servering. Dryck, våffla, smörgås,bulle. Varm korv.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Rio Bio Skutskär. Sportlovs film. The Call of the wild – Skriet från vildmarken Sv tal kl 14:00. Åldersgräns: från 11 år. Biljettpris: 70 kr Skolungdom 50 kr.

Catwalk kl 19:00. Åldersgräns: Barntillåten. Biljettpris: 100 kr.

Utställning

Tyger i focus. Utställning med textila hantverk som lapptäcksteknik och klädsömnad som visas upp med textil i focus. 18 februari - 6 mars. Biblioteket Skutskär kl 13 – 16.

Konstutställning Laxön. Kent Svensson ställer ut akvareller under mars månad. Vernissage 11-16. Övriga öppettider torsd, fred, lörd 12.00 - 16.00, sönd 11.00 - 17.00.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle. Onsdag 12.00-18.00 Torsdag-söndag 12.00 – 16.00.

Länsmuseet Gävleborg. Rettigs Konstsalar med över 200 konstverk från 1600-talet till idag. Utställning med Gunnar Cyréns föremål. Forntidsutställning och kulturhistoriska utställningar. Sinnerligt. En utställning för alla sinnen som berör – oavsett funktionalitet eller ålder. Den upplevs med känsel, syn, lukt och hörsel. Visas till 18 mars. Gefle brinner. 1869 stod Gävle i lågor. En utställning om katastrofen som förvandlade Gävles stadsbild för 150 år sedan. Visas till 8 mars. Naturens nygamla former. I Mats Dahléns foton möts natur och fotografihistoria. Närstudierna av växter är inspirerade av Karl Blossfeldts fotografier. Visas tills vidare. Öppet: Tis, tor, fre 11–17. Ons 11–20. Lör, sön 12–16. Fri entré!

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Johan Thunberg visar målningar på Elite Grand Hotel.Alltid öppet. Utställningen pågår till den 4 april.