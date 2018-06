Vinner S kan vi vänta oss skattehöjningar och fortsatt sparande på de svagaste

Svar till Åsa Wiklund Lång och Jörgen Edsvik: Socialdemokraterna Åsa Wiklund Lång och Jörgen Edsviks artikel känns lite som en dåres försvarstal. Om man av egen kraft gör en femårsbudget som inte ett enda år under dessa fem år når upp till det stat och kommuner gemensamt bestämt är en god ekonomisk politik. Under en femårsperiod ska vi varje år snitta på ett överskott om två procent på sista raden. Det innebär för Gävle ett resultat på 120 miljoner kronor per år. Under en femårsperiod ska resultatet vara 600 miljoner. Det kan låta som mycket pengar men denna buffert behövs, inte minst behöver vi bygga upp den under högkonjunktur.

Vi är mitt i en brinnande högkonjunktur och Socialdemokraterna lägger en budget som under en femårsperiod snittar på 1,1 procent. En budget som är underfinansierad varje år med 54 miljoner kronor. Vid en första anblick kanske man inte tycker det är så allvarligt. Men lägger vi till att Gävle kommun årligen behöver investera i skolor, förskolor och äldreboenden för 1,5 miljarder. Så förstår vi alla vikten av att hålla oss till det som anses vara en god ekonomisk hushållning och redovisa ett positivt resultat om två procent på sista raden.

Med Socialdemokraternas budget kommer vi årligen att gå minus i verksamheterna. Vi kommer varje år göra av med mer än vad vi får in via den årliga kommunala skatten. För att inte göra kraftiga underskott i verksamheten behöver vi förlita oss på ökade statsbidrag, eller att vi inom kommunen kan sälja av mer tomtmark eller andra tillgångar.

Det är som vanlig hushållsekonomi. Hur skulle det vara om du och jag varje år planerar att spendera mer än vår årliga lön, hoppas på höjda barnbidrag och om inte det går säljer vi huset. Det är att planera för en situation där vi inte längre själva har friheten att besluta om vår framtid.

Att planera en kommuns ekonomi på detta vis är oansvarigt. Att anklaga Socialdemokrater för att inte ta ansvar saknar grund då de har tagit ansvar för Gävle i nära 100 år. Så förklaringen kan endast vara att antingen är det bara valfläsk eller så kommer de att höja den kommunala skatten de närmsta åren.

Att Alliansregeringens skattelättnader, jobbskatteavdrag för vanligt folk, skulle ha drabbat kommunerna är bara nonsens. Under Alliansregeringen 2007-2014 fördubblades statsbidragen till Gävle kommun. Gävle kommuns generella bidrag gick från 375 miljoner till 687 miljoner. Samtidigt tillkom en rad riktade bidrag. Det är sant att statens stöd till kommunerna ökat under denna mandatperiod. Vilket vi har Vänsterpartiet och deras framgångsrika förhandlingar att tacka för. Ungefär 100 miljoner har tillfallit Gävle kommun.

Tyvärr är det inte mycket kvar efter att den Socialdemokratiska regeringen valt att vältra över kostnader på kommunerna. Gävle kommun har under året fått mer än 55 miljoner i ökade kostnader. De största posterna är 45 miljoner kronor i ökande kostnader för ensamkommande barn och tio miljoner i ökade kostnader för LSS, stöd till personer med funktionsnedsättning. Så om Socialdemokraterna vinner valet 2018 och kommer i ledning i både riket och i kommunen kan vi förväntas oss skattehöjning och en fortsatt besparing på de i samhället som är allra svagast.

Helene Åkerlind, L

kommunalråd Gävle