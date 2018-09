Är det demokrati?

Är det verkligen demokrati när de största partierna planerar att bilda regering med partier som knappt klarar riksdagsspärren? Det finns ju liksom en anledning till att de partierna inte får fler röster, att majoriteten av folket inte vill ha dem där.

Jag förstår att vi kommer ha en minoritetsregering men då tycker jag att de med flest röster går först. Men just ja, då blir det ju "Nazityskland all over again" så det går ju inte. Eller ska vi sluta tjafsa och uppföra oss som vuxna människor och respektera folkets vilja?

Kanske ta tag i riktiga problem i stället för att stå och bråka om vilken politiker som är mest smutsig? Alla är smutsiga, alla har rasister i sina partier, men tyvärr bryr vi oss bara när det gäller ett visst parti. Ni vet vilket jag menar.

David Högberg