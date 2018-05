Cykelpump kommer till Forsbacka

Insändare: Kort sagt: Ge oss en cykelpumpstation i Forsbacka

Svar till signaturen "S": Gävle kommun har beslutat att genomföra en ytterområdessatsning med fokus på utvecklingsinsatser i Forsbacka, Hedesunda och Hamrångebygden. Kommunen har avsatt fem miljoner kronor per år för detta. Fokus är att invånarna själva ska vara med och driva utvecklingsarbetet. För att vara med i arbetet och utveckla sitt område går det att anmäla sitt intresse hos Gävle kommuns kundtjänst via 026-17 80 00. Projektet har haft ett antal öppna möten för att samla in nya idéer. Just nu pågår ett arbete med att ta fram en lokal utvecklingsplan för Forsbacka. Bland annat har kommunen köpt in manuella cykelpumpar till varje serviceort. I sommar ska det placeras ut en cykelpump intill cykelställen, utanför livsmedelsbutiken i centrala delen av Forsbacka.

Gävle kommun