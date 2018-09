Det är dags att avskaffa landstingen

Jag är gravid i vecka 20 och hade i dag tid för rutinultraljud. Det är det enda ultraljudet som görs i Region Gävleborg under en normal graviditet. Det ska enligt riktlinjerna göras under vecka 18-20.

I morse blir jag uppringd av en barnmorska som berättar att hon tyvärr måste ställa in tiden för att hon blivit beordrad att arbeta under natten och nu måste gå hem för att sova. Jag har självklart full förståelse för att denna stackars barnmorska inte kan utföra ultraljudet.

I samtal med chefen får jag till svar att hon tyvärr inte har info om att hennes enda ultraljudsbarnmorska blivit beordrad att arbeta under natten. Hon uppger via telefon att det inte är okej att denna sköterska blivit beordrad att arbeta natt.

Är det inte chefens uppgift att beordra ut personal? undrar jag då.

Men, detta är tyvärr bara ett av många exempel (lindrigt i jämförelse med till exempel cancersjukvården) på hur dåligt den svenska sjukvården faktiskt mår.

Sjuksköterskor går på knäna för att leverera en så bra vård som möjligt. Det är vardagsmat att bli beordrad övertidsarbete och chefen jag pratade med var ganska tydlig med att jobba över eller beordras att jobba över är mer regel än undantag inom förlossningsvården.

Jag arbetar själv inom vården och hade tagit min enda kvarvarande semesterdag till dagens undersökning. Detta för att jag inte ville krångla med den redan pressade sjukvården och boka om till en tid utanför min arbetstid. Nu erbjuds jag i stället en ny tid kommande vecka.

Jag måste då på något sätt ta ut ledighet som jag egentligen inte har och samtidigt boka av patienter i min egen fullbokade kalender. Det vill säga fler patienter inom sjukvården drabbas av avbokningar...

Frågan är nu, vad tänker politikerna göra för att vända den dåliga personaltillgängligheten i Region Gävleborg?

Vidare tycker jag att det är under all kritik att man inom kvinnosjukvården idag har så olika syn på hur kontroller under graviditet ska ske. I de flesta landsting erbjuds till exempel KUB-test och i samband med detta ultraljud i tidig graviditet till alla.

Vissa landsting erbjuder till och med NIPT som är det bästa fosterdiagnostiska testet vi har. I Gävleborg erbjuds den som är under 35 år ingenting utan får snällt vänta på rutinultraljudet.

Hur kommer det sig att sjukvården i Sverige är så olika beroende på vilket landsting eller region du tillhör?

Avskaffa landstingen