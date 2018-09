En dag på Gävle sjukhus med effektiv och underbar personal

Jag fick pacemaker för nio år sedan efter lätt hjärtinfarkt, bytt till ny i januari i år, erbjuden en tredje tråd för bättre funktion, bra information om effekt men också risker. Jag tackade ja och fick veta att det kunde dröja en tid.

För en månad sedan fick jag kallelse (inbjudan) till den 30 augusti kl. 07.00 med tydliga instruktioner om egna förberedelser. Strax före sju på morgonen var jag på plats och togs emot av både läkare och sköterskor som gjorde omfattande insatser bland annat för att undvika infektioner.

Efter en timmes förberedelser (bara lokalbedövning) påbörjades operationen som tog en dryg halvtimme. Under tiden fick jag svar av läkaren på mina frågor till exempel: Hur stort snitt gör du mellan pacemaker och hjärta? Bara ett litet för att ta ut "gamla" och sätta in nya pacemakern. Tråden från pacemakern till hjärtat för jag in genom en blodåder med ledning av bilden på skärmen, en jättestor bildskärm (nästan två gånger en meter).

Syr du stygnen för hand eller har du nån form av tång?

Jag syr för hand.

Lite konstigt bland all modern teknik, tycker jag.

Avklädning av all skyddsklädsel, flyttar till en skön säng på "vak." Personal frågar om jag vill ha en smörgås och kaffe. Ja tack. Får intravenös penicillin. Klockan 12.30 erbjuds jag lunch. Ja tack. När det kl. 13.00 är dags för hemfärd frågas "vill du ha en kopp kaffe innan du går? Ja tack.

Jag vill med min berättelse visa att det finns effektivitet och underbar personal på Gävle sjukhus som motpol till så mycket negativt man hör och läser om.

92 år