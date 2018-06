Flera grönområden behövs

Den biologiska mångfaldens betydelse börjar gå upp för oss Gävlebor, träd för träd. Artikeln i GD 3/6 "Hjälp hårt drabbade bin - genom ett hotellbygge" vittnar om det gryende uppvaknandet. Just sådana hotellbyggen var det erbjudande Naturum i Gysinge inbjöd utbildning i under den biologiska mångfaldens dag 22 maj.

När jag nostalgiskt blickar bakåt på mitt Gävle konstaterar jag många förändringar, de flesta till mångfaldens nackdel. Född och uppväxt som jag är mellan recipienterna till Gävles båda livgivare Testeboån och Gavleån är det uppenbart att området bytt skepnad. I och med urbaniseringens snabba framskridande har mångfald bytts mot enfald. Där jag en gång under avsaknad av såväl kikare som fågelbok försökte identifiera de fåglar jag mötte, syns i dag i stort sett endast en art på Gävle Strand Homo sapiens sapiens. Upp flyga orden när tanken nostalgiskt glider bort mot ett aktuellt citat något förändrat: "I want to make Gävle small again".

Men Gävle växer likt de flesta av Sveriges städer. Då gäller det för beslutsfattare att göra det bästa möjliga av situationen. Jag menar då att anlägga grönområden där grönområden behövs. Dessa nya parker ska inte se ut som brukligt med fältskiktet utformat som en grön öken under ett busk- och trädskikt. Nej variation krävs med grönstrukturen utformad med stenpartier och torrmarksväxter till gagn för den biologiska mångfalden. Vissa kommuner har börjat tänka på det sättet. Ett fint exempel i Gävle är Luftvärnsbacken på Kristinaplan. Fler sådana grönområden behövs, jämt fördelade i den blivande storstaden Gävle.

Jag brukar i ärenden rörande mångfald stödja mig på evolutionsläran. Då den inte tycks populär i vissa kretsar vänder jag mig till en av kyrkans stora tänkare Thomas av Aquino: "Ett universum där det finns både änglar och andra varelser är bättre än ett där det endast finns änglar. Universums fullkomlighet innebär att godhetens olika stadier är uppfyllda, inte att det finns en myckenhet naturer av ett enda slag". Mångfalden fanns som synes med tidigt i det västerländska tänkandet så varför ändra på det.

Två av Gävles grönområden Klockgjutarparken och Sofiaparken bidrog tidigare till den mosaik grönstruktur symboliserande södra Gävles skönhet. Speciellt Klockgjutarparken med väl utbildat träd och buskskikt utgjorde metahabitat för insektlivet. Tyvärr gick det som det alltid går då den biologiska mångfalden underprioriteras, båda föll offer för Murphy lag: "Om någonting kan gå åt skogen kommer det också att göra det".

Ove Lennström