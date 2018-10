I Storsjön pågår en visuell miljöförstöring

Jag har den 4 oktober studerat vattenståndet i Gavleån nedströms Storsjön från Forsbacka ut till utloppet i Gävle. Det är med stor förvåning som jag konstaterar att Gävle Energi, trots att Storsjön mer eller mindre är tömd på vatten och bottnarna synliga, fortsätter att med full kraft släppa ut vattnet.

Det är så mycket vatten i Boulognerskogen att några decimeter ytterligare höjning skulle ge översvämning. Detta samtidigt som Storsjön, som regleras via Gavleån, aldrig haft så lågt vattenstånd.

Ni ansvariga på Gävle Energi, varför ignorerar ni totalt de boende runt Storsjön? Är det för att det skall vara vackert vid Gavleåns stränder på bekostnad av Storsjön eller är det för att visa er makt mot oss medborgare runt Storsjön som ifrågasätter ert handlande?

Man kan också fundera över varför miljökontorens ansvariga på Sandvikens kommun och Gävle kommun tiger still.

Är ni i samförstånd med Gävle Energis handlingssätt i frågan? Jag efterlyser nu en offentlig förklaring i denna tidning från ansvarig chef på Gävle Energi och även från kommunala tjänstemän i Sandviken och Gävle som berörs i sina ämbeten om hur ni ser på denna visuella miljöförstörelse.

Sandviken kommun skryter över fantastiska Storsjön enligt reklamen som kommunala turistbyrån kablar ut. Hur går detta ihop med att kommunen samtidigt tycks samtycka med Gävle Energi att det är helt okej att tömma Storsjön på vatten och att stränderna blottlägges?

Hans Olsson

Kungsgården

Svar direkt: Hej Hans! Tack för din fråga. För regleringen av Storsjön finns en vattendom från 1992 som måste följas.

Den innebär kortfattat att under perioder med låg tillrinning ska vi släppa ut två kubikmeter vatten per sekund i 14 dagar omväxlande med sex kubikmeter vatten per sekund i 14 dagar.

Om Storsjön når ett visst läge, vilket den fortfarande ligger över, ska vi släppa ut två kubikmeter vatten per sekund kontinuerligt. Enligt vattendomen får vi aldrig släppa ut mindre än så.

När vi släpper ut två kubikmeter vatten per sekund är flödet för litet för att producera el. Därför tömmer vi ut vattnet genom dammluckorna. Det gör att det kan se ut som att vi tömmer större mängder än normalt men det är alltså helt tvärtom.

Vi följer kraven i domen men tyvärr har den extremt varma och torra sommaren inneburit att vi har lägre nivåer i Storsjön än normalt.

Du är välkommen till oss så kan vi förklara ytterligare hur vattendomen fungerar och hur vi arbetar för att uppfylla de krav som finns och vi måste följa.

Inger Lindbäck

affärsområdeschef energiproduktion Gävle Energi

Fotnot: Gävle och Sandvikens kommuner hänvisar till länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. Länssyrelsen har tagit del av insändaren och svaret och meddelar att Gävle Energis svar väl täcker in vad vattendomen innebär.

Insändarred.