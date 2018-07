Svar till Rogero 30 juni. Hela sanningen?

Du anklagar mig för att tumma på sanningen. Om du vill framstå som sanningssägare är det viktigt att du tar med hela bilden. I Sverige har vi ett utjämningssystem mellan kommunerna. Vi har det för att alla kommuner ska ha möjligheten att ge en likvärdig service till sina kommunmedborgare, oavsett förutsättningar. Systemet ska utjämna de skillnader som du tar upp i din artikel. Utjämningssystemet består av tre delar; inkomstutjämning kostnadsutjämning och strukturbidrag. Inkomstutjämning baseras på en kommuns skattekraft, det vill säga beskattningsbar inkomst per invånare.

Kommuner med låg skattekraft får bidrag och kommuner med hög skattekraft betalar in till systemet. Sammanlagt är det cirka tio kommuner som betalar in till staten på grund sin höga skattekraft. Solna är en av dessa kommuner som 2017 betalade in till systemet 7 677 kronor per invånare. Gävle kommun fick däremot ett bidrag om 8 806 kronor per invånare på grund av att vi gävlebor har lägre inkomster och kommunen har högre kostnader.

Rogero hänvisar till en webbsida, https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regionalstatistik, på samma sida finns uppgifterna och kommunala utjämningssystemet. Det brukar sägas, ”genom sig själv känner man andra”, så vem vet kanske är du också politiker?

Helene Åkerlind, Liberal