Insändare: Skäms Brynäs för sin ungdoms- och juniorhockey?

Vad har hänt Brynäs IF? Jag har följt Brynäs IF under många år. Det har varit främst genom GD och Brynäs hemsida då jag inte bor i Gävle utan i Uppland.

Tyvärr kan jag och många med mig konstatera att den viktiga ungdoms- och juniorhockeyn inom föreningen totalt har gömts eller glömts på hemsidan. Det är oerhört synd då det är bland dessa juniorer som kommande toppspelare fostras.

Kan inte Brynäs själva skriva om dessa lag (ungdomslag, J18 och J20) är det rent svagt. Roar man sig med att scrolla ner i nyhetsarkivet ser man att det när detta skrivs (24/9) har det skrivits en (1) artikel om Brynäs J20-lag (17/8) men sedan får man scrolla vidare till den 3 april för att finna nästa. Under denna period har det publicerats 273 artiklar.

Hallå Brynäs! Skärpning! Under fjolåret hade föreningen en sportreporter och då var hemsidan mycket bredare i sin bevakning av hur det ser ut i föreningens alla lag. Inte ens resultaten från J20 Superelit publiceras. Förra helgen spelade de två matcher.

Brynäs har många mycket lovande unga spelare i dessa lag. Ge dem och tränarna utrymme. Det kanske vore en bra start? Eller?

Brynäsare sedan 35 år

Svar direkt: Hej!

Tack för dina synpunkter och ditt engagemang för Brynäs IF. Det uppskattas!

Självklart så varken göms eller glöms något verksamhetsområde inom Brynäs IF på vår hemsida. Så arbetar ingen professionell idrottsförening.

Däremot behöver Brynäs IF precis som alla verksamheter oavsett om det gäller idrott eller andra branscher prioritera sina resurser.

Klubben har till säsongen 18/19 en uttalad strategi att verka för att vara en jämställd förening – på riktigt. Inom kommunikation betyder det att vår huvudstrategi är att kommunicera precis likadant kring våra två representationslag. Vårt A-lag för dam, och vårt A-lag för herr.

Sedan är Brynäs IF en stor förening som rymmer mycket mer än bara idrotten. Det finns flera andra verksamhetsområden som också behöver prioriteras.

Samtidigt är klubben inne i en period med personalomsättning på kommunikation, där vi just nu tittar på hur vi kan växa och bli ännu bättre och bredare. Vår ambition är självfallet att uppmärksamma alla våra duktiga juniorer och ledare också.

Med varma Brynäshälsningar

Kevin Johansson

kommunikationschef