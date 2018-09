Insändare: Vad är en supporter värd för Gefle IF?

Jag har haft säsongsbiljett under många år och nu undrar varför jag i hela världen betalar 3 000 kronor för en sådan? Det är lika med 200 kronor per hemmamatch, samma pris som du får betala som tillfällig besökare och som vill sitta bra på en långsida.

Jag förstår att man vill locka publik till matcherna men det blir ett hån mot oss som har betalat dyra pengar för att få möjligheten att se Gefle IF när jag ser: "Visa Gävle Energis app så går du in gratis och bjuds på fika", "Bjud med en kompis" och "Gå två för en". Det förekommer en mängd erbjudanden som jag med säsongsbiljett inte kan utnyttja och jag får aldrig en gratis kopp kaffe trots alla mina insatta pengar under åren.

Ja, jag har en fast sittplats men jag kan egentligen sätta mig var som helst för det existerar inga kontroller och ingen trängsel på matcherna.

Det är vad jag får för 3 000 kronor, en stol och en p-biljett. Andra som är smarta nog att inte köpa säsongsbiljett på Gavlevallen har större möjligheter.

Tänk efter!

Klubbdirektören: Ha tålamod, vi ska kompensera er

Svar direkt: Vi tar självklart till oss av dina åsikter som är befogade. Vi har väldigt mycket mer vi behöver göra för att visa mer uppskattning till våra säsongskortsinnehavare.

Som läget är nu, med vikande publiktillströmning, är det dock alldeles nödvändigt för oss att försöka oss på olika extraordinära aktiviteter för att locka tillbaka publiken till Gavlevallen. Vi kommer att försöka kompensera detta på ett bra sätt till ”säsongare”.

Vi är dessutom en organisation som i stora delar är helt ny inom Gefle IF FF och behöver det här året för att lära känna verksamhetens alla delar. Vi har påbörjat en långsiktig planering för hur vi ska attrahera fler att gå på våra matchevenemang, och där kommer de som är allra närmast oss, det vill säga mångåriga säsongskortsinnehavare, att ha ett extra fokus.

Så ha gärna tålamod med oss! Jag träffas även gärna vid tillfälle så kan vi ta en diskussion om hur vi kan göra mer för premiera våra säsongskortsinnehavare utifrån dina erfarenheter.

Bästa fotbollshälsningar

David Norell Hussein

klubbdirektör Gefle IF FF