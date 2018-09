Kort sagt: Inför valet 2018

Helén Åleskogs lön har fått mycket stort utrymme på insändarsidan. Viktigare är att informera och debattera om vad som kan hända på sikt om Sverigedemokraterna får ökat inflytande. Det är något mycket allvarligare än det eviga talet om invandring och integration. Har försökt informera men inte lyckats.

B.L.

Till signaturen "Be kind, always": Det är skillnad på att dricka te eller kaffe mot att hata grupper av människor som inte är vita eller kommer från krigsdrabbade länder. Dela uppgifter på Facebook om invandrare eller flyktingar som är rena lögner eller påhittade är lite farligare än att gå annorlunda klädd eller dricka te om du dricker kaffe. Mig veterligen har inget parti under de senaste åren använt nazistiska budskap för att ställa människor mot varandra såsom Sverigedemokraterna.

Hur tänker du?