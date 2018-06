Kort sagt – Jan Björklund

Jan Björklund. Under sitt tal på Järvaveckan så kritiserade Björklund partier för att svartmåla Sverige, främst sossarna men det vore hederligare om han nämnde sina Alliansvänner KD och C. Några värre svartmålare än dessa finns inte, under hela mandatperioden så har dessa beskrivit landet som "dras isär", "gängen har tagit över", "sjukvården fungerar inte", ja hela Sverige håller på att gå under vilket naturligtvis inte stämmer. Så en bön till Björklund, tukta upp dina vänner i KD och C.

Observant