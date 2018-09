Kort sagt: Om valet 2018

Svar till "Be kind, always": Om man studerar SD:s bakgrund, dess medlemmars handlingar och deras åsikter är det knappast jämförbart med kaffe/te eller jeans/klänning. Jag säger inte att du är knäpp, men för mig är det inte en relevant jämförelse, lite knäpp kanske.

Not always kind but often

Efter alla dumma förslag om utförsäljning av ditt och datt. Som Rörbergs flygplats, Engesbergs camping, industriområdet Näringen, diverse trädfällningar. Listan kan göras lång. Varför inte sälja ut våra kommunalpolitiker? Det skulle väl vara en bra lösning. Sedan får medborgarna bestämma hur de vill ha det. Fast förstås, man får väl snarare betala för att bli av med dem.

lassE

Ta med det störande gänget i Sätra till fängelset på studiebesök så kan de prata med dem som sitter där. Så kan de begrunda om det är där de vill sitta när de blir äldre. För det kommer väl att sluta så om de fortsätter med sina kriminella handlingar?

Rf