Kommentar till Sören Hedlund, Österfärnebo: Du skriver i näst sista stycket i din insändare "Vore det här i Frankrike skulle det i morgon ligga ett lass med koskit utanför stadshusets dörr." Min kommentar är: Vad väntar ni på?

Go for it!

