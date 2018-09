LSS måste bli hållbart

Assistanskoll, en sida som jämför olika utförare av assistans, jämförde partiernas anslag till LSS för budgeten 2018. Regeringens anslag på 25,7 miljarder kronor antogs med bred majoritet.

Utöver regeringen (Socialdemokraterna och Miljöpartiet) med stöd av Vänsterpartiet, föreslog även Centern och Moderaterna samma summa. Endast Liberalerna och Kristdemokraterna föreslog ökade anslag, med en miljard respektive 570 miljoner. Även Sverigedemokraterna med två promille, 50 miljoner.

Under valrörelsen var det annat ljud i skällan. Inte minst från Moderaterna, som i en organiserad debattsideskampanj retoriskt frågade ”Skulle du vilja lämna bort ditt barn?” Uttalandet byggde på ett rykte, att kommunerna planerar bygga barnhem i stället för assistans. Att moderaterna tidigare ställt sig bakom regeringen i frågan bekräftar ordstävet ”'Tomma tunnor skramlar mest”.

Riktigt motbjudande var det när Gävlemoderaten Lars Beckman i Facebookannonser skrev: ”Hedra kvinnan som dog på toaletten på grund av indragen personlig assistans genom att rösta bort V, MP och S från makten i Sverige!”

Smaklöshet kryddat med hyckleri, utöver populism. I synnerhet då vare sig Lars Beckman eller Moderaterna i övrigt vill anslå de miljardbelopp som krävs.

Mig veterligt sade inte Beckman flaska när riksdagen anslog 25,7 miljarder kronor till assistansen för budgetåret 2018. Folkpartiets förslag på ytterligare en miljard skulle täcka behovet för ungefär tre LSS-brukare i varje kommun. Inget parti var i närheten av de anslag som krävs för bygga ut assistansen så det täcker behovet.

Med reservation för att siffrorna inte är exakta, så landar kostnaderna för den personliga assistansen på ungefär två miljoner kronor per brukare, närmare 5 500 kronor per assistansdygn. När en personlig assistent blir sjuk går kommunen in och betalar sjuklönen. Även för privata assistansbolag.

I dag ökar kostnaderna trots att färre får del, en ohållbar situation, och inget parti är berett till den ökning av kostnaderna som krävs för att laga nätet. LSS måste bli hållbart. Rätta mig om jag har fel, men vad jag förstår, så är Sverige ensamma om LSS, så det går inte att ta lärdom från något annat håll heller.

Bo Jonsson

S-märkt samhällsdebattör