Min journal innehöll uppgifter om andra patienter!

Varför gäller inte sekretessen hos Region Gävleborg? När jag inhämtade min journal från Region Gävleborg, så innehöll den även andra patienters besök och samtal med läkare och annan vårdpersonal.

Varför gäller inte sekretessen hos Region Gävleborg och varför tar inte regionpolitikerna, som har det yttersta ansvaret, sekretessen på allvar?

Undrande patient

Svar direkt: Sekretessen gäller naturligtvis även i Region Gävleborg och vi ser mycket allvarligt på det du beskriver. Det är ett brott mot gällande lagstiftning, och all personal inom hälso- och sjukvården omfattas av tystnadsplikt. För att kunna ta reda på vad som hänt i just detta fall ber jag dig via växeln kontakta vår chefläkare John Mälstam som kommer att utreda just ditt ärende, och jag skulle uppskatta om du hjälper oss att ta reda på hur detta kunna hända.

Jag ber oförbehållsamt om ursäkt för det som inträffat.

Med vänlig hälsning

Tommy Stokka

stabschef Hälso- och sjukvård Region Gävleborg