När det gäller Näringen finns ingen osäkerhet

Jag vet inte om du, Närings-idkare, har läst den plan som avtalet med staten bygger på, den finns faktiskt tillgänglig på Gävle kommuns hemsida. Jag har bedrivit näringsverksamhet i hela mitt yrkesverksamma liv och har full förståelse för er frustration, och jag tycker inte om osäkerhet.

Mer läsning: Gävle kommun och företagsklimatet, exemplet Näringen

När det gäller Näringen finns det egentligen ingen osäkerhet, utan den plan du refererar till har naturligtvis sina milstolpar som ska uppnås, och det osäkra är om dessa milstolpar uppnås eller inte, annars går det att läsa exakt vad som planeras. Först ska nämnas att Näringen ska vara en blandad stadsdel med både verksamhet och bostäder.

2019-2030 är planen att etapp 1 ska genomföras och det är cirka 500 bostäder söder om nuvarande hamnspår och norr om Gävle Strand, av den totala planerade ytan cirka 130 000 kvadratmeter är 80 000 kvadratmeter (cirka 60 procent) för näringsverksamhet.

Under dessa år ska också etapp 2 och 3 genomföras som innebär cirka 30 procent av ytan är för näringsverksamhet och resten för bostäder. I planen finns det inte någonstans nämnt att kommunen ska lösa in mark från fastighetsägarna, jag tror att fastighetsägarna istället hoppas på att just på deras fastighet ska detaljplanen ändras till bostadsändamål, eftersom värdet på fastigheten då stiger med cirka sex gånger. Så att företagen på Näringen inte vågar investera på grund av osäkerhet känns inte helt logiskt.

Pekka Seitola, M