Obegripligt beslut om högstadiet

Med hjälp av Utvecklingsgruppen i Österfärnebo fixades det så att det kom in nio ansökningar till Österfärnebo skola på två dagar, av de nio så erbjöds fyra lärartjänster.

Och Inger Norman och de andra var enligt dem så överlyckliga, eftersom en av de fyra var en SO/svenska-tjänst, vilket var det tyngsta och viktigaste ämnet att ha behörighet i. Med den tänsten i bagaget så var det enligt Inger Norman en öppning.

När den personen sen tackade nej så föll allting och en stängning var oundviklig.

Nu ska politikern ta beslut i februari om skolan får vara kvar. Utvecklingsgruppen hade möte på Gåvan där alla politiker från varje parti var inbjudna. Alla stod där och sa att självklart vill de att högstadiet ska vara kvar. Det finns på film.

Så vi antar då att i februari kommer politikerna att meddela att högstadiet ska öppnas igen. Inger Norman kan då ta beslutet igen att stänga om inte rekryteringen går bra. Enligt Norman fattas det en lärare i Österfärnebo (SO/svenska) för att beslutet om stängning ska rivas upp, men ändå ska det stängas.

Varför har man då inte högstadiet öppet under året och rekryterar utav bara sjutton för att få in en lärare på den tjänsten? I stället för att alla lärare de har just nu går till andra jobb med högre löner.

Nä, i februari (om cirka åtta månader) om vi antar att politikerna står för sina ord, ska det rekryteras och hittas behöriga lärare till alla tjänter i stället.

Helt obegripligt.

En besviken kommuninvånare