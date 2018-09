Skolan först – höj lärares löner och status i Gävle

I veckan skrev Liberalerna Evelyn Klöverstedt och Per-Åke Fredriksson under parollen "Låt lärare vara lärare". De vill ha in andra i skolan än lärare som gör allt som en lärare inte behöver. Men sanningen är ju att vi inte har lärare i Gävle så det räcker för att undervisa och kunna sätta betyg. Min fråga till er och alla andra politiska partier.

Vad gör ni för att locka hit lärare? Lönerna måste höjas skriver ni men i Gävle finns det övrigt att önska med det uttalandet, det jag hör i Gävle är "nej håll ner lönerna det får inte bli lönespridning".

Har ni i samtliga partier förstått hur andra kommuner har gjort för att öka lockelsen till Gävle? Där staten har gått in med statliga bidrag och karriärtjänster har kommuner skjutit till medel för att höja alla lärares löner. Inte i Gävle. När frågan kommit till komunstyrelsens ordförande har man i Gävle inte talat om hur man ställer sig.

Just Liberalerna skriver att just de satsar på höjda löner, ja nog kan man göra mycket mer hos oss.

Flera partier skriver att de vill ha in andra yrkeskategorier. Menar ni med at ta in andra yrkeskategorier i skolan så kan lärare gör det de är utbildade för? Bra tycker jag! Men innebär detta att lärare ska undervisa mer för att klara den ökade kostnaden? Det skriver ni inte ett ord om men som sagt det kostar.

Jag och många i skolan vill ha ett klart besked från samtliga politiska partier hur ska vi se till att vår kommun har utbildade lärare med likvärdiga löner som står sig i konkurrensen med alla andra?

Skolan först, sa ni inför förra valet vad säger ni nu?

Anställd i skolan