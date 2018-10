Sverige är för generöst

Svar till Helena Scheele-Sandström: Du skriver att du skäms över att vara svensk. Sverige betalar runt 30 miljarder per år till U-länder, närmare 40 miljarder per år till EU-länder plus att vi försörjer många från andra länder. Vi är väldigt generösa.

Jag håller inte med dig om att personer från andra länder automatiskt är en resurs som vi tjänar på därför att de kan arbeta här. Vi har ingen industri där det behövs en massa folk.

Att nya invandrare får en gräddfil till arbete före andra arbetslösa invandrare blir inte heller någon bra affär för oss. Att Migrationsverket har långa handläggningstider beror ofta på att asylsökande överklagar beslut med hjälp av sina advokater som tjänar fina pengar.

Trött skattebetalare

