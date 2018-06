Träden står där som palmer i en öken

Jag läser och håller med Kristian Ekenberg i åsikterna om Stortorget. Man behöver inte lida av agorafobi för att undvika kortaste vägen över detta torg. Jag har tidigare via insändare om Gävles rekreationsplatser påtalat såväl brister som förtjänster med vårt Stortorg. Bra att omdömet lyftes till kultursidan, då jag själv är hänvisad till insändarsidan.

Mer läsning Kristian Ekenberg: Stortorget är en stenöken

Har dock av bekanta hört att mina insändare kommenteras på Facebook av YIMBY (Yes In My Backyard) en organisation bildad som svar på NIMBY (Not In My Backyard). YIMBY förordar generellt förtätningar av alla städer.

Apropå torgets arkitektur instämmer jag med Kristian Ekenberg, pylonerna är en färgklick av sten i en stenöken. Anledningen till detta svar är dock att kulturredaktören glömmer eller förbiser det väsentliga. Oasen i denna stenöken är parklindarna. Sju av dessa är reliker från tiden före pylonerna och var tänkt att tas ned i samband med ombyggnaden 2006.

De står där fortfarande likt palmer i en öken, tyvärr har oasen vattenbrist. Tänk så lite en gnutta grönska kan göra för att liva upp en steril omgivning. Nu anklagar jag inte Kristian Ekenberg såsom varande spökskrivare åt trädmarodörerna på Gävle kommun. Hans serie om skogen vittnar om annat.

Nej, men han gav mig chansen att påminna om naturens betydelse för kulturen. Ofta försvinner naturen i kultursammanhang trots att den är orsaken till att vi finns till. Gud skapade människan till sin avbild heter det. Jag vill uttrycka det sålunda. Evolutionen skapar människan i symbios med naturen.

Ove Lennström