Bawar Ismail: Nästa regering måste prioritera säkerheten

Tonårsdramat som är svensk politik just nu fortsätter. I veckan avsattes statsminister Stefan Löfven (S). Det fanns tydligen inte ett tillräckligt stort stöd för det rödgröna blocket i Sveriges riksdag, något man kanske hade trott om man enbart lyssnat på socialdemokratins företrädare de senaste veckorna. Och så fort Löfven fick sin dom i riksdagen dök nya splittringar upp inom Alliansen. KD-ledaren Ebba Busch Thor berättade för medierna att hon var redo att regera med eller utan SD:s stöd. Och det kunde ju de liberala partierna inom Alliansen inte ställa sig bakom så klart.

Suck.

Men förr eller senare kommer Sverige att få en ny regering. Och då sitter man inte på någon enkel uppgift. För Sverige har många problem som kräver politiska åtgärder.

1. Stärk försvaret. En allt mer orolig omvärld kräver ett starkt svenskt försvar. Nästa regering bör följa i försvarsminister Peter Hultqvists (S) fotspår. Säga vad man vill om regeringen Löfven, men Hultqvist och hans ihärdiga arbete med att intensifiera det militära samarbetet med bland andra Finland och USA har varit en av få ljuspunkter under föregående mandatperiod. Men det räcker inte så klart. "Put a ring on it" säger ledarsidan och gå med i Nato.

2. Det behövs lag och ordning. I slutet av sommaren skakades Västsverige av koordinerade bilbränder. Ligister härjar i socialt utsatta områden och förstör människors privata egendom. Kriminella gäng skjuter vilt och Sverige har under de senaste åren skakats av nya former av våldsamheter: Granatattacker. Nästkommande regering måste säkerställa att polismakten får de resurser och verktyg som behövs för att motverka och stoppa gängbrottsligheten.

3. Tror inte att terrorhotet är över. I april 2017 hände det som så många fruktat. Ett islamistiskt terrordåd skördade fem människoliv på Stockholms gator. Det kan hända igen. Över 300 invånare ska ha anslutit sig till jihadistiska terrorgrupper i krigets Syrien. Många har återvänt. Och enligt Säpo finns 2000 radikala islamister i vårt land. Under regeringen Löfven har terrorresor utomlands kriminaliserats. Det var välkommet. Men nästa regering bör även se över möjligheterna att kriminalisera samröre med terrorstämplade organisationer och att göra det möjligt att ta ifrån jihadister deras svenska medborgarskap om de sitter på två medborgarskap.

Det är tunga frågor. Men en skicklig regering kan förhoppningsvis förhandla fram det stöd som behövs i riksdagen för att göra Sverige tryggt och säkert.