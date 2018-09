Karin Bergkvist: Psykkriget om talmansposten bara början – snart väntar finalspelet om regeringsmakten

Mängder av teorier, taktiskt rävspel med tveksam utgång.

Kvalet (valet) är nu avklarat och vi är inne i gruppspelet. Finalspelet väntar.

Och psykkriget är igång.

På måndag drar eftervalssäsongen igång på riktigt när riksdagen ska välja en ny talman.

Det är ett symboliskt viktigt val.

Talmannen är nämligen landets högsta folkvalda representant och gör honom eller henne till nummer två i rang i landet – efter kungen.

Men under den största delen av året har talmannen en roll som är viktig men sällan spektakulär, att leda riksdagens arbete.

I det parlamentariska läge som råder efter årets val är det med andra ord inte särskilt överraskande att alla beter sig som om det väntande talmansvalet är en helt avgörande match om regeringsmakten.

Vanligen brukar inte ens talmansvalet vara dramatiskt. Det största partiet i den blivande regeringskoalitionen föreslår en kandidat och den personen väljs. Så har det alltid varit.

I år har dock Alliansen tidigt gjort klart att man ämnade gå fram med en gemensam kandidat och skruvade därmed en smula på gängse norm.

Det gillar förstås inte Socialdemokraterna som gärna ser en socialdemokratisk talman. Men om den verkliga makten, regeringsmakten, står på spel, kan partiet rucka på principen.

Så Socialdemokraterna gick häromdagen ut och sa att partiet inte lanserar en egen talmanskandidat.

Storsint va?

Men nej. Det handlar förstås om att splittra de borgerliga. S har inte gjort någon hemlighet av sin längtan efter ett blocköverskridande samarbete med L och C. En talman från Centerpartiet skulle kanske kunna vara ett sätt att övertala dem till att samarbeta med S som däremot kan få fyra år till i Rosenbad.

Om alliansen ändå går fram med sin kandidat – vilket de med all sannolikhet gör – kan S klagande säga att alliansen får igenom sin kandidat med hjälp av Sverigedemokraterna. Om det nu blir så.

Sverigedemokraterna har valt att, i egenskap av tredje största parti i riksdagen, valt att nominera Björn Söder för ännu en period som andre vice talman.

Då dök Vänsterpartiet upp och meddelade att partiet tar strid om posten som andre vice talman – och nominerar en egen kandidat.

"Björn Söder kan omöjligen företräda alla svenskar. Vi ser honom som diskvalificerad för uppdraget", sa Jonas Sjöstedt i veckan.

Fint va?

Vänsterledaren har förstås rätt på många sätt. Björn Söders uttalanden och inställning till svenskhet är djupt olämpligt för någon som då och då faktiskt tjänstgör som landets högsta folkvalda representant. Det finns mängder av goda skäl varför han inte borde vara vice talman.

Men är det bara principen som är viktigt för Vänsterpartiet?

Nej, Vänsterpartiet har inte någon större möjlighet att få sin kandidat vald och kan då såklart anklaga partier som inte röstar för deras kandidat för att gå SD:s ärenden.

Psykningar inför slutspelet som sagt.

Det är med andra ord ett avancerat politisk spel som pågår inför måndagens talmansval. När det kommer till den grenen brukar Socialdemokraterna vara bäst till slut. Lite som när man beskriver den internationella herrfotbollen med att säga att "en fotbollsmatch pågår 90 minuter och sedan vinner alltid Tyskland” (Fritt citerat från engelske fotbollsspelaren Gary Linekers klassiska uttalande: "Football is a simple game. Twenty-two men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans always win").

Men man vet inte i dessa annorlunda politiska dagar och högmod går som bekant ofta före fall.

Se bara hur det gick för Tyskland i fotbolls-VM i somras.