Ordentligt tillrört i bostadshus – polisen misstänker grov stöld

Ägaren till bostaden säger att han varit utanför bostaden i Gävle sedan 16-tiden under lördagseftermiddagen. Någon gång under eftermiddagen eller kvällen ska någon ha tagit sig in i bostaden.

– Han har kommit hem och upptäckt att bostaden är ordentligt tillrörd. Det ska även vara olika typer av värdesaker som är borta, säger Ivan Åslund, befäl hos polisens regionledningscentral.

Den eller de personer som varit inne i bostaden misstänks ha tagit sig in genom ett uppbrutet fönster.

– Det stod två fönster på vid gavel när mannen kom hem, därför misstänker vi att tjuven eller tjuvarna brutit upp fönster och på så vis tagit sig in, säger Ivan Åslund.

Polisen kommer att göra en teknisk undersökning av platsen och utreder ärendet som grov stöld genom inbrott.