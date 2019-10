Ordförande för Brynäs ny VD för Gästrike Ekogas: "Biogasen är ett förnuftigt sätt att ta tillvara på energi"

Under fredagsförmiddagen blev det klart att den nya VD:n för Gästrike Ekogas AB blir Jürgen Lorenz. Företaget startades 2010 av Gävle kommun för att producera lokal biogas till fordon och lokalt biogödsel gjort på matavfall till jordbruket.

– Biogasen är ett förnuftigt sätt att ta tillvara på energi från matavfall som vi alltid kommer att behöva ta hand om. Vi har en av Europas större anläggningar för produktion av en miljöriktig energi och det skapar möjligheter för oss i regionen, skriver Jürgen Lorenz i ett pressmeddelande.

Idag är företaget dotterbolag till Gävle Energi och Gästrike återvinnare. Trenden för biogas i samhället är allt mer positiv enligt Gästrike Ekogas. Företaget har sedan länge haft en plan att bygga ut tankstationer och meddelar att de närmaste decenniet kommer leverera biogas till 51 av Gävle stadstrafiks 63 bussar. Jürgen Lorenz är idag regiondirektör på norskägda Vy buss AB och ordförande i Brynäs IF.

– Jag ser samarbeten framför mig som skulle kunna leda till att vi tillsammans med andra aktörer skulle kunna göra ett avtryck som en stark region avseende energi som ger en mindre miljöbelastning, säger Jürgen Lorenz.

Idag ägs Gästrike Ekogas av Gästrike återvinnare och Gävle Energi. Under hösten 2017 byggdes en biogasanläggning i Forsbacka klart med målet att öka biogasproduktionen med 400%. Anläggningen har tillstånd att röta upp till 30.000 ton organiskt avfall per år och kan producera 2,7 miljoner normalkubikmeter. Det motsvarar drivmedel för ungefär 2300 personbilar som kör 1500 mil per år. Therese Metz är ordförande i styrelsen för Gästrike Ekogas AB.

– Jürgen är precis rätt person för det här spännande uppdraget. Han har visat många gånger att han gillar utmaningar och kan leverera konkreta lösningar på olika typer av problem. Jag ser verkligen fram emot att få jobba med Jürgen och skapa förutsättningar för att vår region får bättre tillgång till det här fantastiska bränslet, skriver hon i pressmeddelandet.