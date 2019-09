Det blev ingen match i division 5 Gestrikland herr i fotboll mellan hemmalaget Österfärnebo IF/Hedesunda IF och gästande Torsåker 2. Torsåker 2 lämnade walk over vilket gör att Österfärnebo IF/Hedesunda IF tilldöms segern med 3-0.

Med tre omgångar kvar är Österfärnebo IF/Hedesunda IF på tredje plats i tabellen, och Torsåker 2 är på sjunde plats.