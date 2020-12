Othéns storspel räckte inte för Sandviken – men tror på ljus framtid: "Inget att skämmas för"

I sin 452:a match för SAIK gjorde Joel Othén vad han kunde för att hålla sitt lag kvar i matchen mot Hammarby. Målvakten blev helt utelämnad av lagkamraterna vid flera tillfällen tidigt i första halvlek, och stod för tre fina räddningar under matchens sex första minuter.

Till slut höll det inte, Daniel Mossberg sköt 1–0 och kort efteråt kom 2–0 från David Jansson.

3–0 kom också från Christoffer Fagerström innan andra halvleken var över. Men utan Joel Othéns storspel hade matchen nästan kunnat vara avgjord där.

– Vi fick en bedrövlig start, första tio, innan vår time out, är under all kritik. De hade bud på några mål till då, Joel Othén.

Sällan man ser såna luckor i ert försvar?

– Ja, det blev lite rörigt, och det blev kontringar också. Det blev stora glapp och de drog i oss rätt bra där. Disciplinen var kanske lite sådär, men vi så är det ibland. Vi får ta med oss andra halvleken i stället, säger Joel Othén.

Ja, SAIK kom ut starkt efter pausen och hämtade ikapp till 3–3.

– Där kom vi ut starkt. Vid 3–3 kändes det bra. Men det är tillfälligheter som avgör, och vi får gå fram mer när de gör 4–3. Det är vi medvetna om. Hade vi valt att försvara oss då, så hade de kanske inte vunnit med 6–3.

Se höjdpunkter från matchen nedan

Othén medger att han gjorde en bra insats, men har svårt att glädjas.

– Jag tog väl nån boll. Men det räckte inte. Visst gjorde jag kanske en bra match, men jag släpper hellre in några mål till om vi vinner, säger Joel Othén som inte ville skylla förlusten på de blöta förhållandena i andra halvlek, när bollen ofta fastnade i pölar på isen på Zinkensdamms IP.

Han konstaterade i stället att Hammarby är ett lag att räkna med.

– Klart, de har underpresterat hittills. Men mot oss är det tajta matcher alltid. Det (förlusten) är inget att skämmas för, det är ett bra lag vi möter. De är väl tippade däruppe.

Men SAIK vill också nämnas som en guldkandidat. För 35-årige Joel Othén är det den stora drivkraften som motiverar honom att fortsätta kombinera bandyn med heltidsjobbet som snickare.

– Ja, vi är ju ett lag som kanske inte är tippade där, men vi tror på det vi gör. Många som har utvecklingspotential också, unga som inte vunnit något. Och för mig, ja det är klart man vill vinna igen. Man har varit med länge, skulle man inte se det borta i horisonten, då skulle man ha slutat.

Det är det du drömmer om?

– Ja, dels är det ju hemskt roligt med bandy, men med allt som hänt i klubben, trassel med ekonomi och så... Nu är det förbi och vi tror på det vi gör. Vi är med i toppen och nosar, vi har fått bra resultat här i början av säsongen, så det är klart vi vill gå långt.

Han gillar att det är många lag som utmanar om SM-guldet, även om många pratar om Villa Lidköping.

– Ja, de senaste åren är det flera som nosat på semifinal. Det är 7-8 lag som vill utmana om det. Jag tror det är jättebra, det finns inga matcher man bara kan spela av, säger Joel Othén.

Matchfakta

Hammarby–Sandvikens AIK 6–3 (3–0)

Målen: 1–0 (8) Daniel Mossberg (Alexander Egorychev), 2–0 (11) David Jansson (David Pizzoni), 3–0 (35) Christoffer Fagerström, 3–1 (49) Hannes Edlund (Jesper Jansson), 3–2 (60, hörna), Victor Berling (Albin Airisniemi), 3–3 (64) Rasmus Forslund (Linus Forslund), 4–3 (74) David Jansson (Klimenty Tarasenko), 5–3 (80, hörna) Christoffer Fagerström (Robin Sundin), 6–3 (86) Kasper Millerud.

Hörnor: 12–7 (4–4).

Utvisningar, Hammarby: 1x10 min. SAIK: inga.

Publik: 8 (Zinkensdamm).

Domare: Ulrik Bergman.