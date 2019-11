Ovane målskytten räddade poäng åt SAIK – med grönvit hjälp: ”De glidtacklar in båda”

Förra säsongen blev det två mål på hela grundserien för SAIK:s David Brodén.

Den produktionen matchade han på bara 90 minuters spel borta mot Västerås på fredagen – när han satte båda bollarna när SAIK fick med sig 2–2.

Eller satte dem och satte dem, förresten. Brodén tillstod själv att han nog hade en del flyt, och fick lite hjälp från hemmaförsvarare.

– Det har ju inte blivit så många mål i karriären, så man får vara glad att man får göra två mål i samma match. Jag får tacka lagkamraterna med som gick hårt på mål. Det är två gånger egentligen som jag kommer in lite till vänster i straffområdet, mot kortlinjen, och har spelare på bortre som är fri. Jag försöker trycka in bollen på den som har öppet mål, och sen tror jag de glidtacklar in båda egentligen, säger Brodén efter matchen.

Det är två självmål, helt enkelt?

– Det kan man nog säga att det är. De försvarar ju sig stundtals så, och kommer man ner mer mycket folk nästan inne på egen målvakt så kan det hända. Båda lägen har vi egentligen en som står fri på bortre, så jag tror inte backarna hade så mycket annat val än att kasta sig och försöka ta bollen.

På Brodéns 2–2-kvittering med mindre än tio minuter kvar att spela var det få som ens fattade att bollen hade gått i mål. VSK-målvakten Henrik Kjellsson sträckte ut sig ordentligt för att bryta passningen, och många trodde nog att han hade gjort det. Men i stället gick den förbi, och via VSK-försvararen bakom och in.

– Jag försöker lägga den så långt ut så att Kjellsson inte ska nå den. Jag har en fri på bortre där. Kjellsson försöker sträcka ut och ta den, men han når inte. Så går den på bortre gubbe och i. Jäkligt skönt. Men det kändes som att vi hade många chanser som var bättre än de chanserna. Ibland är det inte de bästa chanserna som går i.

SAIK förde annars spelet för det mesta i matchen, men hade en ordentligt tuff period under andra halvan av andra halvlek där man drog på sig flera utvisningar. Bland annat fick man spela en längre tid nio mot elva.

Det såg dock ut att lösa sig – ända tills Joel Engström gav VSK ledningen med bara sekunder kvar av första halvlek.

– Det är klart man blir jävligt sur precis när man går in från första, när målet kommer så sent också. Vi känner att vi har gjort det jävligt bra som har krigat på, så får man det där målet som är en lite slumpartad situation. Då kändes det som att vi var lite låga på energi, men vi samlar ihop oss och sa att det var bara upp med huvudena som gällde. Vi knöt näven och kom ut med en jävla bra energi och tog tag i det. Visar stark moral att vända på det.

MATCHFAKTA

Västerås SK–Sandvikens AIK 2–2 (2–1)

Målen: 1–0 (6) Robin Andersson, 1–1 (19) David Brodén, 2–1 (45+2) Joel Engström, 2–2 (81) David Brodén.

Hörnor: 7–10

Utvisningar: VSK 3x10 min, SAIK 4x10.

Domare: Jacob Sulasalmi

Publik: 1 305