Pandemiknep på högskolan – men studenter ändå rädda för smitta

Under höstterminen bedrivs undervisning på campus och i många fall via nätet, även för studenter som inte går distansutbildningar. HiG, Högskolan i Gävle, följer regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer för att minimera smittspridningen. Det innebär bland annat att tentamensperioden under den här delen av hösten sprids ut måndag-söndag under veckorna 44-46. Vanligtvis brukar tentaperioden ligga under vecka 45. Salsskrivningarna genomförs både på plats och på annan ort, vissa görs digitalt plus att även andra former av examinationer förekommer. Metodövningar, laborationer och liknande behöver ske i lokalerna i Gävle medan distansstudenter kan göra skriftliga tentamen på andra lärosäten i landet.

– Men det är upp till studenten att ansöka om den vill göra sin tenta någon annanstans, säger Maria Strand, chef för avdelningen för utbildningsstöd på HiG.

Alla är inte nöjda med den hänvisningen. Kalle pluggar på ämneslärarprogrammet på HiG. Onsdag morgon var det en salstenta i engelsk grammatik. Enligt Kalle pluggar cirka hälften av de 130 studenterna på campus medan den andra hälften läser på distans. 35 av dem skrev tentan på plats. I gruppchattar inför tentan var det flera distansstuderande kurskamrater som var kritiska till att de var tvungna att åka till Gävle.

– "Hoppas jag kommer hem frisk." Så var det flera som skrev. De var oroliga för att sätta sig på ett tåg men känner att de inte hade något val eftersom de riskerar att kugga sig om de inte dyker upp, säger Kalle som egentligen heter något annat.

Han vill inte framträda med sitt namn och vara "besvärlig". Både han och kurskamrater är rädda för att kritisera skolan eftersom de uppfattar att skolan "kör sitt rejs, så det är bara att anpassa sig".

Varken Maria Strand eller någon annan av skolpersonalen som hon har pratat med har hört talas om kritiken när det gäller just den här tentamen.

– Det är väldigt olyckligt om det finns studenter som känner så. Men eftersom ingen har hört av sig har vi inte haft möjlighet att bemöta den här oron. Man blir ju inte kuggad för att man missar en tenta. Det finns ju alltid möjlighet att omtenta, oavsett det handlar om egen sjukdom, vård av sjuka barn eller pandemin.

HiG tillämpar den allmänna 50-regel även när det gäller skrivningar vilket innebär att studenterna sprids ut i fler salar.

– I övrigt har vi handsprit i entréer, markeringar på golven, anslag med uppmaningar att hålla avstånd. Vi följer alla rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har för verksamheter. Dessutom inför vi korridorvärdar nästa vecka. De ska uppmuntra folk att hålla avstånd. Vi ser att det under vissa tider på dagen är risk för trängsel i lokalerna, till exempel runt lunchtid, säger Maria Strand.