Parkera hunden utanför matbutiken – i bur med golvvärme och AC

Buren, som rymmer en stor schäfer, har golvvärme som håller tassarna varma och sommartid startar aircondition när temperaturen hamnar över 20 grader.

– Det blir också säkrare utanför entrén, inga incidenter med hundrädda personer, säger han.

Åsa Palm har ännu inte använt hundparkeringen utanför Icas butik i Hemlingby köpcentrum men tycker att det verkar intressant.

– Om jag skulle handla mer än 10-15 minuter när det är kallt eller väldigt varmt ute skulle jag absolut stoppa in hunden där. Jag skulle aldrig sätta min hund i ett koppel utanför en butik.

I våras inledde Ica ett pilotprojekt med hundparkeringar i Västsverige. Projektet föll väl ut och sedan i augusti erbjuder Maxi Ica Stormarknad i Gävle sina kunder möjligheten att låta hunden stanna i en av de två burar som finns utanför butiken.

Kunderna registrerar sig som användare via en app där de själva låser in hunden som får stanna i max en timme. Butiken hyr de självrengörande burarna av företaget Den 4dogs och kunden får betala åtta kronor för en timme, i parkeringsavgift.

– Vi vill skapa en trygg plats att ha hunden på för våra kunder. Det var särskilt populärt i somras, säger Johan Karlsson, ägare till Maxi Ica stormarknad i Gävle.

Det norska företaget Den 4dogs som hyr ut hundburarna inledde arbetet, i samråd med bland andra veterinär, hundpsykolog och Länsstyrelsen, att utveckla burarna för 10 år sedan. Det efter att man i Norge infört hundförbud utanför butiker.

För fyra år sedan köpte Jens Törnberg, med ett förflutet som fotbollsspelare i Gefle IF, in sig i företaget. Han hade under ett antal år jobbat som säljare av hund- och kattmat när han fastnade för konceptet. Nu reser han landet runt för att installera hundparkeringar utanför flera av Icas butiker. Även Ikea i Borlänge har nappat.

– Vi utvecklar oss hela tiden. Nästa steg är att sätta in en webbkamera i buren så att husse eller matte kan se hur hunden har det, säger Jens Törnberg.

