Pensionerade bröder misstänks för miljonsmuggling av sprit – kunder i hela Gästrikland

Det handlar om en omfattande smuggelverksamhet som pågått i flera år. Åtminstone den äldre brodern har vid mer än 50 tillfällen åkt till Tyskland och köpt stora mängder alkohol som sedan sålts vidare i Sverige. De flesta av kunderna har funnits runt om i Gästrikland.

Kammaråklagare Peter Olofsson åtalar männen för smugglingsresor perioden 2016-2018, men tror att de har hållit på längre än så.

– Ja, det är klart de har. Men det finns inga misstankar om det. Misstankarna avser brottstiden, säger han.

Under den här perioden har den äldre av bröderna, en 72-årig man, gjort 55 resor till Tyskland och Danmark. Sammanlagt tros han under de resorna ha smugglat in 1 690 liter sprit, 4 587 liter vin, 40 704 liter öl och 2 433 liter cider.

I åtalet, som nu har lämnats in till Gävle tingsrätt, yrkas att hundratals liter öl samt vin och sprit ska förverkas.

Åklagaren vill även förverka 980 067 kronor.

– Det är värdet av den sprit som jag påstår att han har smugglat in, säger Peter Olofsson.

Flera av de medåtalade är även kunder till bröderna. De har i vissa fall åkt med 72-åringen till Tyskland och hämtat varorna som varit beställda i deras namn. De åtalas därför för medhjälp till grov smuggling.

De flesta medåtalade personerna misstänks alltså för medhjälp, men 72-åringens 67-årige lillebror samt två andra män är även de åtalade för grov smuggling.

Tillsammans har gruppen smugglat in flera tusen liter alkohol.

– De känner varandra, tar sällskap av varandra och de har kännedom om försäljningsmarknaden. De har lärt känna varandra och utbytt erfarenheter, säger Peter Olofsson.

Härvan började nystas upp tack vare tullen.

– Det är deras inre spaningstjänst. Har man kört över den där bron 20-30 gånger och blivit kontrollerad flera gånger så skriver tullen upp det.

I handlingar från tingsrätten framgår det att den 72-årige mannen tar på sig visst ansvar. Han ska ha förklarat att bristande ekonomi skulle ha varit drivkraften och att det var dumt gjort.

Rättegången är ännu inte inplanerad, men Peter Olofsson säger att han kommer yrka på fängelse för flera av de åtalade.