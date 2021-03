Perra Härdin var både världsmästare och svensk mästare i ishockey

Per-Olof "Perra" Härdin var född och uppvuxen i Ljusdal, och började tidigt med olika sporter. Han spelade bandy med Söderhamn och Broberg och även ishockey i Söderhamn. Perra var också duktig i fotboll och var på väg att värvas till Djurgården i högsta serien, men valde i stället ishockeyn, vilket senare skulle visa sig vara ett mycket bra val.

På 1950-talet värvades Perra till Gävle GIK och blev svensk mästare med laget 1957. Han gick sedan över till Strömsbro IF, som då spelade i högsta serien. Perra hade en mycket lyckad karriär och kom tidigt med i landslaget, där han var med och tog många medaljer, det finaste var förstås när laget blev världsmästare 1962 i Colorado Springs. Men han var också med och tog VM-silver 1963, EM-silver -63, EM-guld, 62, VM-fyra -61, EM-brons -61. Han blev uttagen i Sveriges All Star Team 1961 och fick även utmärkelsen Stora Grabbars Märke.

Perra Härdin jobbade som snickare, vilket var ett bra yrke att kombinera med ishockeyn, och under en period var han också försäljare åt en sportagentur. Han har också jobbat inom skolvärlden, där han var med i ett projekt och ställde upp med sitt kunnande som snickare.

Andra kända hockeyspelare under Perras tid var bland annat "Honken" Holmqvist och "Masen" Karlsson. Dessutom kom också Wille Löfqvist in i kompiskretsen efter att Perra slutat sin karriär. Wille introducerade i stället Perra i golf och det blev hans stora intresse efter hockeykarriären. Han var en hängiven spelare och hade ett handicap på tre under en period.

Perra var också med i golftävlingar, bland annat en far och son-tävling på Ullna golfbana tillsammans med sonen Christian "Kricken" Härdin, där de tog SM-guld.

Per-Olof "Perra" Härdin fick avsluta sitt liv i stillhet tillsammans med familjen

Närmast anhöriga är makan Birgitta, sönerna Christian, Per och Anders med familjer, och många vänner.