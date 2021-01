Pestens tid – Stephen Kings undergångsskildring lever upp på nytt i pandemitider 

Randall Flagg gjorde först entré i litteraturen i den amerikanske skräckmästaren Stephen Kings dikt “The Dark Man” (“Den svarte mannen”) 1969. King skriver om en ensam ryttare som färdas längs en enslig järnväg i ett öde landskap, vartefter förstår vi att han är en våldtäktsman och mördare på flykt. Denne gestalt har sedan ständigt hemsökt Kings litterära universum, ibland endast som en illavarslande skymt, alltid i nya roller och med samma sällsamma förmåga att bara dyka upp ur intet och att försvinna lika spårlöst.

Romanen “Drakens ögon” (1987) utspelar sig på medeltiden i det fiktiva europeiska landet Delain där den magre och bistre trollkarlen Flagg manipulerar sig fram vid rikets hov genom att förtrolla och förgifta. I novellsamlingen “Hjärtan i Atlantis” (1999) går han under namnet Raymond Fiegler, ledaren för en militant vänstergrupp som genomför ett attentat mot ett rekryteringskontor under Vietnamkriget. Den väldiga romansviten “Det mörka tornet” skrev King mellan 1982 och 2012 och det är en slags experimentell metalitterär berättelse som binder samman alla dimensioner i hans romanvärld. I den förekommer Flagg förstås i en rad olika identiteter och förklädnader, först som trollkarlarna Walter o’Dim och Marten Broadcloak, men också under namnen Fannin, John Farson och Walter Padick, samt i form av en vesslelik människovarelse som återkommer i flera av Kings berättelser (men oftast uppenbarar han sig som en svart korp).

Flagg har jämförts med litteraturhistoriska förlagor som Satan i John Miltons “Det förlorade paradiset” (1667) eller William Shakespeares antihjältar Jago i “Othello” (1604) och Richard III i pjäsen med samma namn från 1597. Han är ondskan personifierad, men samtidigt mycket karismatisk, charmig, kamratlig och förförande för både kvinnor och män. Litet är känt om Flagg, plötsligt existerade han bara och han har ett förflutet som medlem i Ku Klux Klan, soldat på båda sidor i Vietnamkriget och den amerikanska vänstergerillan Symbiotiska befrielsearmén. Som en arketypisk gestalt lockar han fram människors hat, rädslor, bitterhet, men också deras skratt genom lögner och manipulation. Flagg är en trickster, en bild av mänskliga brister och amoralism, någon vi kan känna igen oss i. Samtidigt som hans tycks symbolisera den destruktiva sidan av teknologisk och social utveckling, är han egendomligt tom, bara en samling masker som faller av när han verkligen konfronteras och ifrågasätts. Flaggs trollkonster tycks liksom han själv främst vara illusoriska, hans ondska är högst mänsklig.

Sin största roll spelar Flagg i det över elva hundra sidor långa eposet “Pestens tid” (1978) som vid sidan av Kings magnum opus “Det” (1986) brukar betraktas som författarens främsta verk. Kings ambition var att skriva något i stil med britten J. R. R. Tolkiens romantrilogi “Sagan om Ringen”, men låta den utspela sig i samtidens USA och utforska de grundläggande amerikanska myterna. Resultatet blev en historia med ett rikt antal trådar och karaktärer som flätas samman i en slags apokalyptisk frälsningshistoria.

I en anläggning ute i norra Kaliforniens vildmark har amerikanska försvarsdepartementet i hemlighet utvecklat ett våldsamt dödligt biologiskt vapen, ett extremt smittsamt influensavirus som dödar över 99 procent av dem som drabbas av det. Och så läcker förstås viruset ut på grund av en förmodad olycka ut och sprider sig snabbt inte bara över USA, utan resten av världen. Trots försök att hindra smittspridningen genom undantagstillstånd och nedstängning utplånar viruset i praktiken hela mänskligheten inom en månad. En halv procent av jordens befolkning visar sig vara immuna, de flesta av dem överlever inte det våldsamma kaos som uppstår eller tar i sin sorg och ensamhet livet av sig. Men några av dem är tillräckligt starka för att överleva, det är deras öden King låter oss följa i romanen.

De flesta av överlevarna får i samband med pandemin egendomliga drömmar om två olika karaktärer. I sömnen möter de dels den vänliga Abagail Freemantle, en över hundra år gammal svart kvinna som ber dem att ta sig till hennes gård i Hemingford Home i Nebraska. De får också mardrömmar om den skrämmande “Svarte mannen” (eller Randall Flagg), som på samma vis erbjuder dem att följa honom.

De överlevande delar upp sig, några följer den profetiska och gudsfruktande moder Abagail som grundar ett nytt samhälle i Boulder i Colorado i form av en demokratisk stadsstat baserad på grundlagsfädernas ideal och reformert fromhet. De andra följer Flagg, som betraktas som en messias, och de hjälper honom skapa ett totalitärt samhälle i Las Vegas, syndens näste, i Nevada. Under hans järnhårda ledning börjar snart drogmissbrukare och andra olycksfåglar korsfästas. En konflikt mellan de två samhällena är i längden oundviklig.

Ofta håller sig King inom den bermudatriangel som utgörs av hans tre fiktiva småstäder Derry, Castle Rock och Jerusalem’s Lot i Maine. Genom dessa tre förfallande skogsbrukssamhällen i Maine utforskar han Amerikas skuldtyngda historia och hur de moderna storskaliga kapitalistiska samhällena bryter ner de små menings- och identitetsskapande gemenskaperna. I “Pestens tid” rör han sig över hela den amerikanska geografin och mellan existerande platser. Den kristne Kings undergångsskildring är en sorts frälsningshistoria där kampen mellan det onda och goda sker mot fonden av USA:s politiska liv och kultur. Moder Abagail står uppenbart för det gudfruktiga, fromma och socialt inriktade Amerika, medan Flagg personifierar kommersialism, rovdrift, våld och militarism. King väcker också de djupare filosofiska konflikterna i samhället, som förhållandet mellan religion och politik, ska profetior och gudomlig auktoritet vägleda samhället eller är det förståndet och majoritetens beslut?

Nåden och kallelsen får också en intressant och central plats i Kings berättelse. Att världen kollapsar får plötsligt de människor som aldrig haft någon plats i den viktiga funktioner, Abagail kallar dem som aldrig haft någon tro (hon förklarar att deras uppfattning om Gud är oväsentlig, det som har betydelse är att Han tror på dem), trasiga personer och de som lider av olika handikapp. Flaggs mörker lockar dem som är fyllda av hat och bitterhet, som alltid upplevt sig utstötta och förbisedda och som längtar efter revansch och makt. Också en bild av vilka som historiskt sett utgjort USA, en ny värld som lockat till sig lycksökare och äventyrare, liksom de som stötts ut och förföljts i sina hemländer.

Även om “Pestens tid” inte uppnått samma berömmelse som “Sagan om ringen” så har romanen getts ut i flera upplagor och sålts i miljontals exemplar världen över. Den har dessutom filmatiserats vid två tillfällen först som den kritikerrosade och Emmybelönad miniserie i Mick Gerris regi 1994 och nu senast i händerna på filmskaparen Josh Boone och Benjamin Cavell under originaltiteln “The Stand”.

Att filmatisera “Pestens tid” har inneburit stora utmaningar. I romanen finns det inte mindre än 176 olika talande karaktärer och händelser spridda över hela USA. Gerris fantastiska serie, som är mycket trogen förlagan, kostade nära en halv miljard kronor att spela in. I den ser vi Oscarsnominerade Ruby Dee som Abagail, medan den mindre kände karaktärsskådespelaren Jamey Sheridan blev vald att få axla rollen som Flagg.

Nu släpps det fjärde avsnittet (de tidigare finns förstås också kvar att se) av nya “The Stand” via kanalen och strömningstjänsten HBO. Nu ser vi Oscarsvinnaren Whoopi Goldberg som Abagail och ingen mindre än svensken Alexander Skarsgård (lillebror Bill Skarsgård har som bekant spelat Kings andra stora skurk, barnarövaren Snåljåp i den senaste filmatiseringen av “Det”) som den karismatiske Flagg (som en snyggare och charmigare djävul än Sheridans mer psykopatiska och fasansfulla uppenbarelse). Arbetet med serien har pågått i många år, men kom förstås lägligt med tanke på den pågående pandemin. Den har uppdaterats en del sedan Kings gamla roman, sådant som internet och sociala medier visar apokalypsens mörker i ett annat ljus. Så långt har den fått ljumma omdömen av kritikerna, men är värd en titt för den som inte vill leta redan på Gerris mer omhuldade version eller ge sig i kast med över tusen sidor ruggiga King-fantasier.