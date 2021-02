Petra Lagerbäcks nya kök: "Man måste ju pyssla om sig"

Köket i nya lägenheten var inte alls hennes stil. Högblankt och vitt med ett mörkt trägolv som dessutom låg i olika nivåer. Men nu har hon bytt kök och njuter av att ha fått en varmare känsla i sitt hem.

– Jag gillar ombonat hemma och gärna med färg, säger Petra.

Hon har nära till skratt och humor. Håret är härligt rött i två olika nyanser och hon vet vad hon tycker om. Mot väggen står en läcker tavla med ord som; "Life is short, break the rules... and never regret anything that made you smile."

– Visst är den bra? Jag såg den i en affär och bara kände att jag måste ha den. Särskilt i dessa tider gäller det att tänka positivt.

Petra kom till Gävle från Bollnäs för tjugo år sedan när hon fick jobb på sjukhuset som arbetsterapeut. För drygt ett år sedan flyttade hon till den nya lägenheten, en ljus och öppen trea med stora fönster, och under hösten har hon uppgraderat köket. När jag kommer på besök har snickaren nyss varit där och monterat den sista platsbyggda hyllan.

– Det blev ett utrymme i köket där det passade bra med en hylla för vinflaskor och kokböcker. Jag är jättenöjd, säger hon.

Hyllan är hög och smal och har samma grågröna kulör som det nya köket. Kaklet över bänken har fasade kanter och är marmorerat i grått och vitt. Det gråvita laminatgolvet går ton i ton med kaklet och bänkytorna är i ljust trä.

– Helheten blev varmare än förut, nu känns det mycket mera som jag.

Petra jobbar som arbetsterapeut och det var viktigt att få en bra arbetsmiljö i köket. För att göra det bättre flyttade hon upp ugnen i en arbetshöjd som är bra för kroppen. För att skapa plats för den fick kylen och frysen flytta till fönsterväggen mitt emot. På det viset blev arbetsköket mer avdelat.

– Köket blev mera "cosy" så här. Det känns faktiskt mysigare att stå här inne och hålla på nu, förklarar hon.

Hon har även fått mer förvaring och högre skåp. Mot den vita väggen vid matplatsen står ett grått vitrinskåp för glas och porslin. I sin förra lägenhet hade hade hon mer färg på väggarna, men här ska det få växa fram eftersom. Hon har ingen brådska.

– Jag trivdes jättebra i min förra lägenhet också, men balkongen låg mot en trafikerad väg och det fanns ingen hiss. Den här är rymligare, balkongen är mot en innergård och det finns hiss. Det är också bra att det är nära stan. Jag tycker om att gå på bio, konserter och restaurang och längtar efter att kunna göra det igen.

Innan jul var hon utan kök i flera veckor. Då blev det mycket hämtmat, men hon tycker om att gynna de lokala restaurangerna. Hon gillar också närheten som finns i en mindre stad. Övriga i hennes närmaste familj bor alla i Stockholm.

– Jag tycker det är jättehärligt med Stockholm på sommaren och älskade att vara där innan coronan. Men jag har ingen önskan att bo där, säger Petra.

I år blir det den första sommaren i nya lägenheten med solig balkong mot gården. Förra sommaren fick Petra covid och blev sjukskriven en period, återhämtningen tog lång tid och hon vilade upp sig på landet. Hon är fortfarande hjärntrött men jobbar nu som vanligt igen. Även om det var krävande blev det samtidigt ett roligt avbrott att göra om köket under hösten och vintern. I vanliga fall tränar Petra på gym tre till fyra gånger i veckan, nu går inte det på grund av pandemin.

– Jag är en riktig "pass-människa" som tycker om att träna tillsammans med andra och att peppa varandra. Jag saknar verkligen möjligheten till det. Jag saknar också att få umgås och krama min familj och vänner, att äta ute och bara vara tillsammans.

Petra föddes i en fotbollsfamilj och hennes pappa Lars är en känd fotbollsprofil. Det var dock aldrig aktuellt för henne att börja spela fotboll.

– Jag ser för dåligt för att spela själv, men tittar på fotboll gör jag gärna. När GIF hade Strömvallen som hemmaarena gick jag på så många hemmamatcher jag hade möjlighet till. Ibland hade jag pappa med mig som sällskap. Jag tyckte om Strömvallen, den var speciell som arena, säger Petra.

Hon trivs med sitt yrke som hon halkade in i som på ett bananskal. Hon började som barnskötare på BB och barnkliniken i Bollnäs men tänkte läsa vidare till socionom eller sjukgymnast, då föreslog hennes mamma arbetsterapeut. Petra läste på vad det innebar och kände att det var ett yrke som tilltalade henne.

– Yrket passar mig. Det ger så mycket att rehabilitera och vara delaktig i att möjliggöra för människor som på olika sätt varit med om trauman att bli mer självständiga i sin vardag.

Nu har hon jobbat på Gävle sjukhus i drygt tjugo år och uppskattar att ha många kollegor att bolla med.

– Dem vill jag inte vara utan för allt i världen. Man lär av varandra varje dag. Det är guld värt, säger Petra.

Nästa projekt på hemmaplan ska bli en skjutdörr mellan vardagsrum och sovrum och att inreda en mysig läshörna. Retrofåtöljen som hon fått i julklapp av sin bror och svägerska är omklädd i fårskinn, ett material som hon gillar. Mer förvaring i hallen hade hon också beställt av snickaren. En garderob med skjutdörrar i glas vid ytterdörren och ett lägre vägghängt skåp i samma grågröna nyans som köket längre in. Designen och färgen var snickaren förslag. På hyllan står en tavla lutad mot väggen av konstnären Lena Linderholm.

– Den fick jag i 25-årspresent. Då tyckte jag inte att det var min stil. Men i dag älskar jag den färgglada tavlan. En färgklick som lyser upp vilken vägg som helst. I en vas bredvid vill jag ha färska blommor som jag ser när jag kommer hem. Man måste ju pyssla om sig, säger Petra.

Petra Lagerbäck

Bor: I en trea på 85 kvadrat i centrala Gävle

Gör: Arbetsterapeut på Gävle Sjukhus

Intressen: Träna, bio, kultur och nöjen

Aktuell: Har bytt till ett nytt och mer funktionellt kök i en gröngrå kulör med platsbyggd vinhylla och en matchande förvaringsbänk i hallen

Snickarfirma: Kossan o kalven

Nästa hemmaprojekt: Skjutdörr i vardagsrummet och en mysig läshörna