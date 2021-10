Poängdrottningens bakom allt när Brynäs vann seriefinalen: ”Vi är ligans topplag”

En 7–3-seger mot värsta konkurrenterna Luleå skrattar man inte bort hur som helst. Det var en imponerande insats av Brynäs på bortaplan.

– Jag tycker det började redan igår, vi hade en bra batalj mot Modo där vi spelade bättre defensivt. Det är något vi har fokuserat på de senaste veckorna, för vi behöver förbättra oss där. Och det var nyckeln för oss idag, säger Lara Stalder.

Dock ska det tilläggas att man hade lite tur i den första perioden. Redan efter 15 sekunder kom Petra Nieminen fri. Stolpen räddade Brynäs då. Men det skulle komma mer. Två-tre kontringar släppte man igenom, tur att målvakten Eveliina Mäkinen storspelade.

– Nej, första perioden var inte toppen. Eveliina höll oss kvar vid några tillfällen. Och det var viktigt för oss att vi fick den snabba kvitteringen i bytet efter deras ledningsmål, säger Stalder.

Sen kom matchens märkligaste sekvens.

Matchens mest alerta

Precis i inledningen av andra perioden la Lara Stalder pucken mot mål. Alla trodde att Sara Grahn hade blockerat och slutade spela. Men den välplacerade domaren Mikael Lockner såg att pucken låg lös och ingen signal hördes. Den enda som var vaken var Hanna Thuvik som petade in pucken bakom en mycket förvånad Luleåmålvakt. Mycket alert av Thuvik säger vi.

Sen kom matchens delikatess.

3–1-målet där Lara Stalder och Josefin Bouveng hittade varandra som om de läste varandras tankar.

Vilket samarbete ni har!

– Ja, jag vet var hon vill ha pucken. Och vi vet hur Luleå vill spela i sin egen zon, då gäller det för oss att utnyttja det för då vet vi att vi är bra. Vi visste att vi hade bra kemi redan i fjol och det är bara roligt att spela med henne. Jag försöker bara hitta henne eftersom jag vet att hon har ett så pass bra skott. "She is the gubbhörnet-queen", säger Stalder om sin radarpartner.

Och med fyra nya poäng så har Lara Stalder nu gjort hisnande 26 poäng (11+15) på elva matcher.

– Om jag inte tänker på poäng hela tiden utan bara går ut och jobbar hårt så vet jag att bra saker kommer hända. I år har jag velat fokusera mer på att hjälpa till i defensiven.

– Speciellt nu när jag spelar center känner jag att jag kan styra spelet bättre och spela lite smartare och skapa chanser. Jag vet att jag spelar bättre när jag jobbar hårt och vinner kamper där ute, då kommer poängen av sig själv.

Självförtroendemässigt då, ni spöar Luleå med 7–3, det måste väl ändå betyda en del?

– I vanliga fall brukar det alltid vara så att Luleå tror att de ska vinna. Men idag så ändrade vi på det. Det är bra för oss att vi vet att vi kan slå dem på deras hemmaplan. Vi var mycket bättre än dem och visade vi att vi kommer vara ligans topplag i år. Vi kan slå alla och med det bygger vi en vinnarmentalitet, säger poängligaledaren Lara Stalder.

Matchens box

Brynäs boxplay imponerade rejält. En uppryckning från tidigare matcher. Nu var man hundraprocentiga och klarade av två längre tillfällen i fem mot tre utan att behöva förta sig något. Det mot ligans överlägset bästa powerplay. Imponerande Brynäs.

Matchens tre brynäsare (förutom Lara Stalder då)

• Maja Nylén Persson

Så klok hon är när hon följer med upp i anfallen. Och så bra hon är när hon utnyttjar chanserna hon får. Stod för den viktiga och snabba kvitteringen efter Luleå ledningsmål. Fick även stänga matchen med sitt 7–3-mål.

• Eveliina Mäkinen

Hade kunnat släppt in mål efter 15 sekunder när Petra Nieminen kom fri. Men stolpen räddade henne då. Den skulle komma och rädda henne en gång till. Annars räddade hon det mesta själv. En imponerande insats av finländskan som inlett säsongen med hiskeliga 95.10 i räddningsprocent. Ja, hon är etta i målvaktsligan.

• Josefin Bouveng

Ett mål, två assist. Ja, det var en vanlig dag på jobbet för Josefin "Poäng". Och som hon trivs med Lara Stalder. Deras samarbete vid 3–1-målet är en fröjd att skåda. Bouveng snappar upp en puck från Anna Meixner, släpper till Stalder, tar ny position som "Stalle" ser direkt och ett skott från slottet missar inte Brynäs sniper.

Luleå Hockey–Brynäs IF 3–7 (1–1, 1–3, 1–3)

Första perioden: 1–0 (12.03) Wilma Hjelm (Viivi Vainikka, Wilma Sjölund), 1–1 (12.29) Maja Nylén Persson (Lara Stalder, Josefin Bouveng).

Andra perioden: 1–2 (1.25) Hanna Thuvik (Lara Stalder), 1–3 (6.22) Josefin Bouveng (Lara Stalder, Anna Meixner), 1–4 (17.18) Lara Stalder (Anna Meixner, Maja Nylén Persson), 2–4 (18.01) Ronja Savolainen (Josefin Persson).

Tredje perioden: 2–5 (8.40) Hanna Thuvik (Sammy Kolowratova, Jenny Antonsson) spel fem mot fyra, 3–5 (16.15) Josefin Persson (Jenni Hiirikoski, Petra Nieminen) spel sex mot fem, 3–6 (16.37) Denisa Krizova, mål i tom kasse, 3–7 (19.08) Maja Nylén Persson (Emma Murén, Josefin Bouveng).

Utv, LHF: 4x2, BIF: 4x2 min.

Skott: 31–26 (10–7, 8–13, 13–6).

Domare: Mikael Lockner.

Publik: 404.

Bonusinfo: Förutom att det var ett toppmöte mellan de två bästa lagen i SDHL de senare åren var det även en duell mellan de sju första i poängligan som möttes ute på isen. Och man får väl konstatera att det ramlade in ytterligare poäng på kontona i den målrika matchen lagen emellan.

Så här fördelade sig poängen.

1. Lara Stalder 1+3 (totalt 26)

2. Petra Nieminen 0+1 (20)

3. Maja Nylén-Persson 2+1 (17)

4. Josefin Bouveng 1+2 (15)

5. Anna Meixner 0+2 (14)

6. Viivi Vainikka 0+1 (13)

7. Jenni Hiirikoski 0+1 (13)