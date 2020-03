Polisen påverkas av corona – utredningar får vänta när annat prioriteras: "Vi ska komma om någonting händer"

Coronapandemin lamslår just nu stora delar av samhället. Inom polisen i Gävleborg säger man sig ha läget under kontroll.

Men prioriteringar görs och polisen utgår ifrån att även de kommer drabbas.

– Det kommer bli ansträngt men vi kommer klara av det, säger Per Ågren, polisområdeschef för Gävleborg.