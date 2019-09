Polisens nya krafttag mot knarket – väcker gatulangningsgruppen till liv: "Vi måste göra det"

Knarket flödar i Gästrikland. Där är kriminella och poliser som tidningen pratat med ense om.

Och polisen plockar i dag både enskilda narkotikapåverkade på gatan och gör större beslag. Så sent som för några veckor sedan lyckades man i Andersberg ta större partier amfetamin och hasch, på gatan värt hundratusentals kronor.

Men det räcker inte, anser man. Nu väcks gatulangningsgruppen (GLG) – den specialiserade enheten mot narkotika som avvecklades för tre år sedan – till liv.

– Det viktigaste skälet är att det finns en risk att fler hamnar i missbruk, och det är just nu många ungdomar i den riskzonen, säger Per Ågren.

– Att göra riktade repressiva insatser som leder till lagföring är vår viktigaste uppgift inom polisen. Det är bara vi som kan göra det, så det är vår huvuduppgift. I och med det blir man även brottsförebyggare.

Har ni tappat greppet om knarkhandeln?

– Jag skulle inte säga att vi har tappat det, vi gör fortfarande stora beslag på narkotikaområdet, men vi kan bli bättre på det.

Exakt när den nya gatulangningsgruppen ser dagens ljus är inte klart, men den kommer att bli en satsning polisen tar på allvar. Och den ska enligt Per Ågren inte var svår att få ihop.

– Just nu jobbar vi med resursförstärkning för att klara av det. Vi ska ge de som jobbar i Gävle andra uppgifter än att bara åka radiobil, och det finns få saker som är så eftertraktade som att få jobba med det här. Alla vill göra det, säger han.

När GLG lades ned för tre år sedan innehöll gruppen tre personer, som då försvann till andra tjänster inom och utanför polisen. Nu pratar Per Ågren om att den nya gruppen kommer att bli större.

– För att det ska vara en grupp brukar man prata om sex till åtta personer, men hur många det blir är inte det viktigaste – utan det är att vi kommer igång med det nu. Man kan börja med två personer och sedan får gruppen växa. Det finns både unga och gamla som vill bidra i det här och jag tycker att vi ska utnyttja mixen, att ta del av erfarenheter som finns och locka andra.

Men då kommer det att bli luckor på andra ställen?

– Under närmaste året ser det riktigt bra ut när det gäller ingripandeverksamheten. Vi har haft annonser ute, får in aspiranter och sedan assistenter. Men vi får inte in så många att vi behöver fundera på hur vi bäst utnyttjar dem som kommer, det finns redan så mycket som vi ska göra.

– Vi har bedrägerier där personer luras på så mycket pengar att man blir mörkrädd, och folk utsätts för våld som är för jäkligt. En del av våldet går att härleda till missbruksproblem och då är detta viktigt.

Hur ser det ut organisatoriskt? Kommer GLG att ta alla narkotikaärenden och låta enheten för grova brott fokusera på allvarliga våldsbrott?

– Om vi sätter ut en grupp som ska vara ute och arbeta mot narkotika och sedan ska samma grupp ta hand om alla sina ärenden – då kommer den att vara ute en väldigt kort tid och sedan sitta inne och utreda. Det blir inte bra. Det är viktigt att vi upprätthåller huvuduppgiften för gatulangningsverksamheten.

Vilket innebär?

– GLG-verksamheten kan ramla på ett grovt narkotikabrott och då är det inte sällan att det utreds på grova brott. Det handlar om vem som har störst förmåga att utreda brottet och det ska avgöra var ärendet hamnar.

På tisdagen satt Per Ågren i möte med inrikesminister Mikael Damberg (S). Informationsutbyte om hur polisen arbetar när det gäller brott i nära relation stod på agendan – men även GLG diskuterades.

– Vad jag förstod på polisen här så har de ambitionen att få igång en sådan verksamhet inom en snar framtid. Det ligger definitivt på prioriteringsordningen, säger Mikael Damberg.

Polisen i Gästrikland har under de senaste åren varit under rejäl press, inte minst när det gäller resursslukande mordutredningar – med resultatet att andra brott tagit lång tid att utreda.

– Polisen har tvingats till orimliga prioriteringar mellan olika brott. Det har blivit resultatet. Man har prioriterat ned brottslighet som uppfattas som mindre allvarlig för de inblandade. Ambitionen här är att växa med lokalpoliser som finns i olika områden, som kan bygga kännedom och arbeta brottsförebyggande – som att störa ut narkotikahandel och annat. Det kommer man att göra här, säger Mikael Damberg.

Som att väcka områdesstationer till liv?

– Det har vi inte gått in på. Jag tycker att man ska ha fokus på poliserna som finns i lokalområdena, så att vi inte förbrukar alla pengar på lokaler. Men det är klart att det kan behövas en och annan ny polisstation när vi i landet ska växa med 10 000 polisanställda under de kommande fem åren.

Av Per Ågren att döma finns det inga planer på att upprätta nya poliskontor, som tidigare fanns i bland annat Sätra och Bergby. Han tycker att det inte finns lika skarpa gränser mellan stadsdelar och områden i Gävle kommun som det finns i storstäderna.

– Det är viktigare att jobba emot problematiken som personer har, än att prata områden. Så jag tror inte att vi inom den närmaste tiden kommer att komma dit, att vi delar upp oss utifrån stadsdelar. Vi arbetar med den lokala problembilden och sätter resurser utifrån kompetens och numerär. Där behöver vi på förhand göra en bättre planering och inte bara agera på händelser.

– Vi har ett antal strategiska beslut att förhålla oss till, som att jobba emot särskilt brottsaktiva. Det är den kategori människor som begår flest brott och då är det viktigt att vi jobbar med det. De ska inte få fritt fram.