Locket på om Microsofts satsning i Gävle och Sandviken – hänvisar till sekretess

I december gav politikerna i Gävle och Sandviken klartecken till kommunerna att sälja totalt 130 hektar mark till Microsoft. Det rör sig om 64 hektar på Tunaområdet i Sandviken och 66 hektar i Ersbo i Gävle. Tillsammans är ytorna nästan lika stora som stadsdelen Andersberg.

Enligt experter är det troligt att det multinationella datorföretaget ska bygga datacenter på marken – ett sätt att möta konkurrensen från Google och Amazon som gjort eller planerar liknande satsningar på andra håll i Sverige. Men hittills har varken Microsoft eller representanter för Gävle och Sandvikens kommun velat bekräfta detta. Tidningen har sökt personer i Microsofts ledning i Sverige och mejlat frågor.

"I dagsläget kan vi inte erbjuda någon telefonintervju utan hänvisar till det uttalande vi gav den 11 december 2018 då vi bekräftade markköpet. Som jag nämnde över telefon kommer Microsoft att kommunicera kring markköpen i Gävle/Sandviken så snart det finns något nytt att berätta", skriver Jonathan Stara, press- och PR-ansvarig på Microsoft, i ett svar.

Även om politikerna har gett klartecken till markaffärerna så är inget klart förrän kontrakten är påskrivna. Det är en process som pågår just nu.

– Nu har vi från Sandvikens kommuns sida skrivit på kontraktet och ska skicka iväg det till Microsoft. Rent teoretiskt kan de säga att "den och den och den punkten går vi inte med på", säger kommundirektören Ann-Katrin Sundelius.

– Vi förväntar oss att vi snart kan slutföra avtalsskrivningen. Bollen ligger hos Microsoft, säger Klara Wirdby, samhällsbyggnadsstrateg på Gävle kommun.

Tidningen har begärt att få ta del av kontraktsförslagen, men nekats. Gävle kommun hänvisar till att avtalet är sekretessbelagt i sin helhet. Sandvikens kommun menar att det rör sig om "arbetsmaterial" som kan lämnas ut med känsliga delar maskerade så snart kontraktet är påskrivet av båda parter.

Microsoft får tillträde till marken när kontrakten är påskrivna. Parallellt jobbar kommunerna med att ta fram detaljplaner för de delar där det saknas. En detaljplan reglerar hur marken får användas och bebyggelsen se ut.

– Vi utreder dagvattenhantering, naturvärden, vilka ytor som är lämpligast att bebygga och så vidare, säger Klara Wirdby på Gävle kommun. Som alltid i ett detaljplanearbete är det en rad frågor som behöver lösas. Gästrikeleden går över området i Ersbo och det finns även ett endurospår där som vi behöver titta på andra möjligheter för.

Klara Wirdby tror att detaljplanen för Ersbo kan gå ut på samråd under våren. Under samrådet har allmänheten chansen att lämna in synpunkter innan detaljplanen godkänns politiskt.

– Jag gissar att Microsoft vill börja bygga på de delar som redan är detaljplanelagda. Där är skogen redan avverkad. Det återstår en del gallring, säger Klara Wirdby.

Men när det kan bli byggstart är oklart.

– Allt som gäller tidsplan, när de påbörjar byggnation och hur många arbetstillfällen det handlar om vill Microsoft själva gå ut berätta, säger Ann-Katrin Sundelius, kommundirektör i Sandviken.

Känner du till planerna, men vill inte berätta?

– Till viss del känner vi till planerna, men har lovat att inte gå ut och informera.

I grannlänet Dalarna planerar Google att bygga en serverhall, något som bland annat Avesta tidning rapporterat om. Där har processen kommit längre än i Gävle och Sandviken. Efter ett år av spekulationer bekräftade kommunledningen hösten 2017 att IT-jätten köpt 109 hektar mark utanför Horndal. Enligt Google kan satsningen ge 1 650 arbetstillfällen, både vad gäller byggskede och driftsfas, skriver tidningen.

Företaget har ännu inte tagit något slutgiltigt beslut om etableringen, men i december deltog drygt 250 personer i ett samrådsmöte och diskuterade planerna som kräver miljötillstånd från länsstyrelsen. Många praktiska frågor ska lösas, exempelvis hur försörjningen av kylvatten till anläggningen ska ordnas. Bland ortsbor finns en oro för att sjön Rossen inte är tillräckligt stor för att klara vattenförsörjningen.

