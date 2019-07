Politiker rasar över Gävle sjukhus avgifter för p-platser: "Parkbadet har föredömligt system"

På parkeringen vid Gävle sjukhus och de flesta andra sjukhus i länet måste man betala för att lämna bilen. Helena Ribacke, fastighetsdirektör på Region Gävleborg, har tidigare sagt att avgiften införts för att inte andra än sjukhusbesökare ska använda parkeringarna med risk att de blir fullbelagda.

– Vi vet att vi ibland får parkeringsgäster som inte ska till sjukhuset utan till butiker i närheten.

Men Henrik Olofsson köper inte den förklaringen. Han menar att avgifterna bara är ett sätt att jaga intäkter, både genom p-avgifter och p-böter.

– Jag är helt hundra på att de som parkerar vid Gävle sjukhus och andra sjukhus inom regionen gör det av rätt anledning: För att de själva är sjuka, ska på någon kontroll eller vill besöka någon anhörig som är inlagd. Varför skulle man välja att parkera långt bort från butikerna i stan och behöva bära kassarna så långt.

Helena Ribacke försvarar sig med att hon i citatet uttalat sig specifikt om förutsättningarna vid Hudiksvalls sjukhus. Hon medger att den problematiken inte gäller sjukhuset i Gävle.

- Region Gävleborg använder parkeringsreglementet som ett styrmedel för att säkerställa att parkeringarna har så bra flöden som möjligt. I både Gävle och Hudiksvall är behovet att finna lediga p-platser stort. Vi är mycket medvetna om de problem som både besökare och anställda kan uppleva när det gäller att hitta lediga p-platser vissa tider på dygnet, säger hon och förnekar att de skulle vara inställda på att jaga intäkter från sjukhusbesökare:

– Från regionens perspektiv ligger fokus på att besökare och patienter kan parkera och inte på att jaga intäkter i form av kontrollavgifter.

Intäkterna för parkeringen vid Gävle sjukhus, som samlas in via parkeringsbolaget Q-park, landade i fjol på drygt 4,2 miljoner kronor. Ungefär en femtedel av den här summan får man in via parkeringsböter, eller kontrollavgifter som det också heter.

Övrigt kommer från det bilisterna betalar i parkeringsavgift.

Intäkterna som Region Gävleborg får behålla, efter att parkeringsbolaget tagit sin del, används enligt Helena Ribacke till att täcka kostnaderna för markunderhåll, snöröjning, sandning och sandupptagning på parkeringarna.

LÄS MER: Regionen använder kritiserat parkeringssystem vid sina sjukhus – Q-park betalar för att få lappa bilar

Henrik Olofsson är mycket kritisk till det komplicerade system som ofta gamla, sjuka och stressade måste använda när de ska betala i parkeringsautomaten. Om automaterna är ur funktion ska betalningen göras via telefonerna.

Då ska man skicka sms till ett visst telefonnummer, uppge en sifferkod som står på automaten, sin bils registreringsnummer och sitt personnummer. Sedan får man en pappersfaktura hem som kostar 25 kronor extra. Om man inte loggar in på en speciell hemsida och betalar där.

– Det är inte okey att gamla och sjuka som inte hinner med den här proceduren eller tycker den är för krånglig eller helt enkelt inte har smartphones ska straffas med böter, säger Henrik Olofsson.

LÄS MER: Regionen om parkeringskrånglet som drabbar gamla och sjuka: "Det är en relevant synpunkt"

Han föreslår att sjukhusen i Gävleborg ska införa samma system som Parkbadet i Sandviken. Där är det gratis att parkera. Men alla parkerande badgäster måste på en skärm innanför entrén skriva in sitt fordons registreringsnummer.

Då kan parkeringsbolaget Addici Security kontrollera vilka bilar som verkligen tillhör badgäster. De bilar vars registreringsnummer inte skrivits upp får en parkeringsbot.

– En otroligt smidig och lämplig lösning som också sjukhusen kan införa, säger Henrik Olofsson.

Helena Ribacke säger att man ska titta på alternativa lösningar när nuvarande avtal löper ut vid årsskiftet.

- Vi ska se oss omkring och ta del av hur andra löst parkeringsflöden på områden som har liknande förutsättningar.

Samma parkeringsbolag, Q-park, hanterar parkeringen både på Gävle sjukhus och på Sandvikens sjukhus. Frågan är varför man tar betalt för parkeringen i Gävle men inte i Sandviken.

Helena Ribacke svarar:

- I Sandviken är tillgången på platser bättre än i Gävle och intilliggande gator är avgiftsfria. Vi ser ett behov av att säkra att de platser som ligger närmast entrén i första hand används av patienter. För att förebygga heldagsparkering har vi därför infört gratis tretimmarsbiljetter på parkeringen.