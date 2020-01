Populära podden Värvet kommer till Gävle – uppmanar följare att tipsa om lokala gäster

Sedan 2012 har Kristoffer Triumf, eller "Värvet", intervjuat personer i sin poddcast med samma namn. Sedan starten har podden haft cirka 200 000 lyssnare i månaden och laddats ner 80 miljoner gånger.

Kristoffer Triumf nominerades år 2013 till Stora journalistpriset för arbetet med podden och nu kommer den besöka ett tiotal svenska städer under namnet "Värvet Runt". Till Gävle kommer livepodden redan den 13 mars, då till Gävle teater.

– Med nyfikenhet och avslappnad intervjustil har Kristoffer Triumf lyckats få mer än 350 makthavare, underhållare och kreatörer att dela med sig av sina liv och erfarenheter, skriver hans turnéproducent Pange Öberg i ett pressmeddelande.

Under turnén genom Sverige kommer mångsysslaren Uje Brandelius bjudas in till podden, men Kristoffer Triumf uppmanar även sina följare att tipsa honom om lokala gäster som kan medverka under föreställningen.

"Värvet runt" kommer kunna ses på Gävle teater den 13 mars 2020.