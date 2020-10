Positivt besked för Brynäs i publikfrågan – får klartecken för restaurang och loger

Tidigare under torsdagen kunde Sporten berätta att Brynäs undersökte möjligheten att få hålla restaurang och loger öppna under sina hemmamatcher, och därmed få in mer publik än de 50 som just nu är tillåtna på evenemang.

– Hur det än blir måste vi lokalt och regionalt prata med smittskydd och polis för att veta hur vi får göra här. Jag kan inte ge ett rakt svar där (om att öppna restauranger och loger), men vi hoppas och tror att det ska gå, för vi ser i syd att man fått göra det, sa klubbdirektör Michael Campese.

Och under torsdagseftermiddagen satt klubben i möte med polisen, och kunde under kvällen meddela ett positivt utslag i frågan. Från och med lördag har de alltså tillåtelse att hålla restaurang och loger öppna.

"Det innebär att logeägare kommer att kunna nyttja sina loger med upp till maximalt fem personer per loge. Samt att vi kan nyttja restaurangen, såväl terassen som fönsterborden. Till lördagens match kommer platserna och matpaketen i restaurangen att erbjudas till våra seriekortsinnehavare (företag och privatpersoner) och partners", skriver klubben på hemsidan under kvällen.

Klubben skriver vidare att de efter lördagens match kommer utvärdera, och därefter återkomma hur eller om de kommer nyttja Skybar på våning 3 och Höjdaren på våning 4 från tredje hemmamatchen den 15 oktober.

Brynäs kommer också undersöka hur de kan använda sig av tillståndet för serveringsytor även under SDHL-matcherna