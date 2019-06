Premiär för ny festival på Södra kolonin i Gävle – det händer på nöjesfronten vecka 23

MÅNDAG 3 JUNI

Kulturskolan tältar i Boulognerskogen, tema: jorden runt, tältveckan innehåller elevföreställningar där besökaren tar del av Kulturskolans olika verksamheter som dans, teater, foto, cello, violin, viola, piano, mallet, sång, kör, trumpet, saxofon, horn, trombon, trummor, bas och gitarr, 18.00.

Jonsson, Musikhuset, Gävle, 20.00.

TISDAG 4 JUNI

Föredrag inför Vårruset: I tjejers spår med Karin S. Lindelöf, Gävle stadsbibliotek, 12.15.

Fordonsträff, Årsunda Strandbad, 17-21.

Kulturskolan tältar i Boulognerskogen, tema: media, 18.00.

Vårruset 2019, centrala Gävle, 19.00.

ONSDAG 5 JUNI

Kulturskolan tältar i Boulognerskogen, tema: ABBA, 18.00.

Skogskyrkogården - i går, i dag och i morgon, Länsmuseet, Gävle, 18.00.

Ami Hemviken och Fredrik Swahn - Syskon i energi, Smedjan, Stjärnsund.

Mästaren och Margarita med Folkteatern, Axmar bruk, 19.00

Trivs med quiz, Trivs, Gävle, 19.00.

Försommarfest med Robban Trubadur, Barkhyttans bygdegård, Hofors, 19.00.

Studentfest, Lobby Nattklubb, Sandviken, 21.00.

Officiella studentfesten i Gävle med Annica live, Olivia, Gävle, 22.00.

Rasmus Gozzi och Louise Andersson Bodin, Slick City, Gävle, 23.00.

TORSDAG 6 JUNI

Nationaldagsfirande vid Stora scenen i Boulognerskogen: La Campana Beats, Gävle (11.05). Hemvärnets musikkår (11.30), Nationaldagsceremoni, 11.55, Cirkusföreställning i Kulturskolans cirkustält (13.00), Vattenmannen och Speed (13.30), Rillen (14.10), Joyvoice Gävle (15.10).

Nationaldagskonsert: Sida vid sida, Gävle konserthus, 13.30 och 15.00.

Mästaren och Margarita med Folkteatern, Axmar bruk, 15.00.

Joyvoice Gävle ger körkonsert under nationaldagsfirandet, Boulognerskogen, 15.10.

Helges talangjakt, Gävle.

FREDAG 7 JUNI

Rädda skaparbyn! Med Fröken Fräken, Skaparbyn, Hedesunda.

Helges talangjakt, Helges, Andersberg, Gävle.

Lysistrate med Arbetarteater Pegasus, Musikhuset, Gävle, 19.00.

LÖRDAG 8 JUNI

Gysinge marknad, Gysinge bruk, 10.00.

Vernissage: Ann-Sofie Halvarsson, Britta Hjort och Ingela Jonsson, Uthuset, Gubbäcksvägen 33, Hemlingby, Gävle, 11-16.

Almgren och Asp, Boulognercaféet, Gävle, 14.00.

Mästaren och Margarita med Folkteatern, Axmar bruk, 15.00

Blåsmusik i Regementsparken med Järfälla musikkår, Regementsparken, Gävle, 15.00.

Mäki Meet, Göransson Arena, Sandviken, 18.00.

Gävle bluesfestival med: Mason Ruffner Trio (US), Claes Janson, Beware Of The Dog med flera, Södra Kolonins Festplats, Gävle, 20-01.

Tjuvjakt, Furuviksparken, Gävle, 20.00.

Wahlströms, Torsåker, 21.00.

Reyn, Five nattklubb, Gävle, 23.00.

SÖNDAG 9 JUNI

Gysinge marknad, Gysinge bruk, 10.00.

Mästaren och Margarita med Folkteatern, Axmar bruk, 15.00

Duomusik: I jazz och folkton med Lennart Wastesson och Ingvar Palm, Ecke Hedbergs konstnärshem, Tallbo, Kungsfors, 15.00.