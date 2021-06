Prins Daniel oroad över ungas stillasittande – här är initiativet så kidsen kan sporta gratis

Det är dystra siffror som Generation Peps senaste rapport visar.

Enligt kronprinsessan Victorias och prins Daniels organisation, som arbetar för barn och ungas hälsa, nådde förra året bara två av tio barn den rekommenderade mängden fysisk aktivitet. Endast ett av tio barn lever hälsosamt vad gäller kost och motion.

– Det är otroligt oroande och skrämmande att det är så pass illa, säger prins Daniel i en intervju med Sportbladet i samband med att han besökte en fotbollsklubb i Viksjö utanför Stockholm, som har gjort satsningar för att bredda sin verksamhet och locka fler.

I intervjun hyllar han sin sportfyllda uppväxt hemma i Ockelbo.

Själv spelade prins Daniel i unga dagar allt från hockey, fotboll, innebandy och basket, samt körde motocross.

– Jag vill gärna att mina barn ska få uppleva att vinna tillsammans med andra i ett lag, säger han till Sportbladet.

Han lyfter även Zoltan Horvath och basketens betydelse för orten – men även hur andra vuxna i Ockelbo alltid motiverade ungdomar att röra på sig.

– Jag kommer så väl ihåg när Per Ulf Carlsson (basketlegendar, reds anm.) kom till oss. Först pratade han lite om basket och sedan satte han in en videokassett med Harlem Globetrotters i tv:n. De körde dunkarna och bollen under tröjan-grejen och efter det frågade han vilka som ville komma på träningen. Alla kom, säger prins Daniel till Sportbladet.

Nu visar siffror att deltagartillfällena inom föreningsidrotten minskat drastiskt mellan 2009 och i dag. Coronapandemin har även påverkat negativt.

För att få fler barn och unga att röra på sig åker Fritidsbanken, i samarbete med kronprinsessparets Generation Pep, på turné till flera orter i landet.

I Sandviken finns man på olika ställen hela lovet, mellan vecka 24 och 32. Här kan man prova olika aktiviteter som kickbike, tramptraktor och femkamp. Man får även låna sportutrustning.

Norrsätras spontanidrottsplats var besöksmålet i måndags.

– Alla vardagar är vi dessutom i Stadsparken på eftermiddagarna, säger Ohans Basmajian, platsansvarig på Fritidsbanken i Sandviken.

I måndags fick prins Daniel också hedersuppdraget att inviga SVT:s populära barnprogram "Sommarlov" som direktsänds varje morgon. Där gjorde han sällskap med både Björne och Sommarskuggan. Programmets tema i år är passande nog att fler barn ska röra sig genom vanligt lek och rörelse.

I öppningsavsnittet utmanades även prins Daniel att cykla på bakhjulet, i äkta sommarlovsanda. Vilket han, så klart, klarade med bravur.

Fakta: Pep-rapporten 2021

Över 8000 barn i åldern 4-17 år har svarat på frågor om sina levnadsvanor.

* Endast 1 av 10 barn lever hälsosamt, alltså rör sig och äter tillräckligt så att kroppen mår bra.

* 1 av 5 barn svarar att de rört sig mindre under pandemin.

* Endast 2 av 10 barn når Världshälsoorganisationen WHO:s rekommenderade mängd fysisk aktivitet.

* 44 procent av tonåringarna sover mindre än rekommenderade 8-9 timmar per dygn.

Källa: Generation Pep.