Provsvaren kring covid-19 dröjer för GIF: "Något strul med sajten"

Det var i lördags det blev officiellt att fem spelare i GIF lämnat test för covid-19 sedan de i tur och ordning insjuknat med symtom.

Hemmamatchen mot Frej som skulle spelats i söndags sköts upp – och har nu 28:e oktober som speldatum enligt förbundets hemsida.

Ingen av spelarna hade ännu fått något provsvar på måndagseftermiddagen.

– Det är visst något strul med sajten där man ska logga in. Det går tydligen inte att komma in där just nu tyvärr. Så det är bara att vänta, säger Micke Bengtsson.

Ytterligare en spelare med viss anknytning till A-truppen har blivit sjuk under helgen.

– Men han har mest tränat med juniorerna så det är oklart om det kan ha något samband där, säger Micke Bengtsson.