Psalmsången hyllas från Sätrakyrka

Kameramannen smiter runt i strumplästen, mellan instrument och sladdar, för att filma sångare och musikanter riktigt nära. Det är viktigt att han inte hörs för här står ljudet i fokus. I Mariakyrkan spelas det in en webbkonsert av gamla, nya och aspirerande psalmer. Musiken som spelas har valts ut för att kunna reflektera denna våren och alla de känslor coronaviruset fört med sig. Det växlas från en känslofylld hyllning till sjukvårdspersonalen till en jazzig, hoppfull låt om att aldrig ge upp.

Jag är i Mariakyrkan i Sätra och får se på när ett av fyra halvtimmeslånga program spelas in. De är alla en del av ett nationellt kulturprogram inom Svenska Kyrkan som ska uppmärksamma just psalmen. Tre av programmen kommer under juli månad att läggas upp i så gott som alla Svenska Kyrkans kanaler, så som Youtube och Facebook. Den sista webbkonserten sparas till Gävle Pride.

– Det är fantastiskt för oss att webbkonserterna spelas in här, säger Sven Hillert, församlingsherde i Mariakyrkan. De här sångerna fyller hela kyrkan och de kommer att sitta kvar i väggarna även efteråt.

Att detta spelas in just i Gävle kan bero på att det här finns många som faktiskt skriver och tonsätter nya låtar som en dag kan tas upp i psalmboken.

– Det skrivs psalmer på flera håll men jag tror att i och med att vi är flera här runt Gävle som skriver så sporrar vi varandra, säger Sven Hillert.

– Nu när coronaepidemin kom och man inte fick närvara på de uppdrag man hade innan, så frigjordes dessutom en massa tid, fyller Helena Andersson Bromander i. Hon är frilansmusiker och är en av dem som sjunger i programmen.

Sven Hillert är själv en av dem som skriver musik till kyrkan och han en av låtarna som spelas in i dag är det han som har skrivit. .

– För mig är det ett sätt att uttrycka tro och att kunna vara stöd för andra att uttrycka sin tro, säger Sven Hillert. Det är viktigt att det finns psalmer som berör oss här idag och då vill jag vara med och skriva dem.

Sven Hillert lyfter att när man uppdaterar psalmboken lägger man vikt vid att texterna ska vara relevanta i vår tid. Många av låtarna som spelas under webbkonserterna har skrivits eller tonsatts nu under våren och handlar direkt om frågor som uppstått av coronaepidemin. Det kan vara svårigheterna i att inte kunna vara med någon som går bort eller att hylla de som faktiskt måste vara på sjukhusen.

Projektet vill att folk över hela Sverige ska hitta till psalmen och till kyrkomusiken.

– En förhoppning är att fler ska upptäcka att psalmen är livstolkande och att den kan vara en hjälp när man är glad eller ledsen, trött eller hoppfull, säger Sven Hillert.

I och med corona verkar även fler än vanligt ha hittat till kyrkan och Sven Hillert säger att det är många som följt vad kyrkan gör över internet.

– Det är många saker som kan bidra till att kyrkan känns närmare än tidigare. Det kan vara att kyrkan finns med när man upplever sorg eller glädje, säger han.

Snart måste Sven Hillert och Helena Andersson Bromander tillbaka till instrumenten och mikrofonerna för att spela in det sista programmet. Lamporna som lyser upp väggarna har ändrat färg till rosa för en lite färggladare ton. Denna konsert har rubriken ”Musik under regnbågen” och ska ha sin premiär på Gävle Pride i augusti. Därför har den också lite extra fokus på inkludering och kärlek.

– I detta program blir det låtar om att vara den man är och att kärlek är kärlek - punkt, säger Helena Andersson Bromander.