Publiken fick improvisera fram ett helt verk a capella i Gävle Konserthus

Fredagskvällens konsert med Gävle symfoniorkester bjöd på medvetandevidgande musik och något så ovanligt som ett uruppförande plus en Sverigepremiär med båda tonsättarna närvarande.

Marie Samuelssons i ”Brandnäva” visade sig vara ett fångande raffinerat verk. Mot vinande blåst och soloviolinens kårar avtecknar sig en enkel gitarrmelodi. Fram växer ett bygge av variationer på kontrasten torrt mot fuktigt, rytm mot klang, fullt av ljuvligt bling och sandig strävhet. Fantasin sätts i rörelse när småknittriga kluster blir till regn av pizzicaton, som sedan förångas i metalliska klanger.

Violinstämman arbetar sig ilsket genom mjuk tonmylla. Knastrande utbrott sker, med virvlar täta av hetta mot partier av utglesade blåsljud och glissandon. Skogsbrandens alla associationer finns där, men det är så mycket mer än programmusik.

Ur moln av mycket ljus diskant skrider en närmast unison, allvarligt majestätisk procession. Violinen bryter av, kärv och föga insmickrande, så översköljs vi av svalkande sköna klangduschar och skälvande blå toner glider ut i rymden. Med gitarrmelodin som jordankare i allt det stormigt sköra förs vi till slut tillbaka.

TV: Se Marie Samuelsson berätta om "Brandnäva" i ett tv-inslag gjort av Gävle Symfoniorkester

Amerikanska elektronmusikpionjären Pauline Oliveros utvecklade idéer kring det djupa lyssnandet sedan hon upplevt den långa efterklangen i katakomberna under katedralen i Washington DC. Verket ”Tuning meditation” bygger på det. Det är överraskande nog publiken själv som framför det, byggt på en enkel princip om inandning, lyssnande och sjungna toner. Helt oförberedda får vi en rytm av vackra kluster att uppstå och rummet vibrerar.

Under tiden kommer orkestern in och de första tonerna i Djuro Zivkovics "Psalm XIII" är en ren fortsättning på det vi nyss sjöng. En bordun ljuder under en enkel melodi, där glidningar påminner om sitar och violiner och röster blandas på ett sällsamt vis.

Kvällen inramades av Stravinskijs ”Ode för orkester”, spänstig minnesmusik över en kvinna som rycktes bort för tidigt, och Haydns symfoni ”Pukvirveln”, som framfördes med återhållen elegans, dämpat, ändå skarpskuret, måhända ett försök att gifta wienklassicism med föregående nutida verks andlighet som blev lite väl stramt och kyligt.

*

MUSIK

"I Gränslandet"

Gävle Konserthus, 8/11

Gävle Symfoniorkester

Dirigent Christian Karlsen

Catharina Chen, violin

Jakob Kellermann, gitarr

Stravinsky: ”Ode för orkester”

Samuelsson: Brandnäva – Dubbelkonsert för violin, gitarr och orkester (Uruppförande)

Oliveros: ”Tuning Meditation”

Zivkovic: ”Psalm XIII”

Haydn Symfoni nr 103 Ess-dur ”Pukvirveln”