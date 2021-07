Ralf har avverkat 120 mil på cykel – nu har han 100 mil kvar

Tidningen har berättat om Ralf Karlsson som startade sin cykeltur i Haparanda för snart två veckor sedan. Målet är Ystad, minst 236 mil senare. Det huvudsakliga målet är att samla in minst 50 000 kronor till Diabetesfonden.

Nu har Ralf kommit ungefär halvvägs och är faktiskt hemma i huset i Gävle och får sova i sin egen säng.

Har du längtat efter sängen, Ralf?

– Nej, det har jag faktiskt inte. Hängmattan, som jag oftast sover i, är så där. Men jag är så trött så jag somnar bra.

Vi träffas i hans trädgård. Han har nyligen kommit fram, är orakad med solbruna armar med tydliga märken efter den röda t-shirten.

Du har nu cyklat i 13 dagar. Hur känns det i kroppen?

– Nu är kroppen så inställd på att cykla så jag känner inget särskilt. Men de första tre-fyra dagarna var väldigt tuffa. Jag gick ont i ena knät. Jag sänkte tempot lite. Jag trodde det skulle bli kämpigare.

Hur nära målet att få ihop 50 000 kronor till Diabetesfonden är du?

– Det har stagnerat lite. Om flödet fortsätter så här så lär jag inte nå mitt mål. Jag får in 500-1 000 kronor per dag. Jag har planer på att prata mer med ungdomar under resten av resan och få de att sprida mer i sociala medier.

Du lägger ut bilder och filmer varje dag från din resa på Facebook. Vad säger du om responsen du får av dina följare?

– Jag får trevliga kommentarer. Alla som tittar på dem tycker de är kul.

Vad har varit roligast hittills? Något som överraskat dig?

– Roligast är alla möten med jättefina människor. Jag har mött så mycket folk med öppna armar. Men tyvärr har jag inte haft tid att stanna med dem längre eftersom jag har min tidsplan och måste vidare.

– Det som har överraskat mig är min kondition, att se hur mycket jag klarar. Att dag ut och dag in känna att jag är lika fräsch som igår.

Är du mygg- eller bromsbiten?

– Inte så farligt med mygg eller broms. Men på magen har jag blivit biten av myror när jag legat på marken och stretchat mig.

Hur ser upplägget ut för resten av resan ner till Ystad?

– På söndag tar jag på mig cykelskorna och trampar vidare. Jag ska starta klockan 10 vid Ica-nära i Bomhus. Där får vem som helst gärna möta upp mig så kan vi cykla tillsammans så länge de orkar, säger Ralf.